裘槎科學周4月1日起展開　逾90場科學示範表演等供學生家長參加

由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦的年度科學項目裘槎科學周2026（Croucher Science Week 2026）將於4月1日起展開，設有超過90場科學示範表演、互動工作坊及快閃活動供學生、家長及科學愛好者參加。



有物理雜技團展示科學概念。（裘槎基金會提供圖片）

科學團隊會以有趣易明的方法傳遞大橋力學原理，包括本港的青馬大橋。（裘槎基金會提供圖片）

（裘槎基金會提供圖片）

劇場示範震撼觀感 感受龍捲風威力

裘槎科學周2026科學活動包括劇場演出、物理雜技、工作坊，將原本抽象艱深的物理公式、化學反應及天文數據等，轉化易於理解的感官體驗，包括感受龍捲風威力、極地生存、青馬大橋建構秘密等，冀激起青少年對科學的好奇及思辨能力。此外，街頭科學會透過舞步了解蜜蜂的溝通、坐在氣球上感受北極熊的活動方式等。

瑞士科學中心 ( Swiss Science Center Technorama ) 科學傳意者黃姿蕾，4月份會回港出席裘槎科學周活動。（裘槎基金會提供圖片）

匯聚多位國際知名科學傳意者

科學周匯聚多位國際知名科學傳意者，包括土生土長香港人黃姿蕾，她現任瑞士科學中心 ( Swiss Science Center Technorama ) 的科學傳意者。在香港出生及接受教育的她，畢業於香港理工大學修讀視覺傳意課程，主攻平面設計；她在2013年到瑞士工作，作為科學傳意者，她深入淺出，形象地解釋科學概念。

極端氣侯備受關注，屆時有環節讓參與者感受龍捲風威力。（裘槎基金會提供圖片）

今屆科學周首次匯聚來自全球八個國家（包括愛爾蘭、德國、紐西蘭、新加坡、西班牙、瑞士、英國、美國）共12個頂尖科學團隊，包括英國皇家研究院(Royal Institution)、紐西蘭 Matter Workshop、愛爾蘭 Mark the Science Guy、美國 WeFlip Entertainment、西班牙 Big Van Science、德國德意志博物館(Deutsches Museum)、瑞士科學中心 Technorama 、新加坡藝術科學博物館(Art Science Museum)，以及同樣來自英國的 Anturus Education、Neil Monteiro、Science Made Simple、倫敦科學博物館集團學院 (Science Museum Group Academy)。