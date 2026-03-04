中東局勢｜杜拜解封首航班已起飛晚上抵港　騎師田泰安：終可回家

中東局勢緊張，連日當地大量航班停飛，日前受襲的杜拜機場最新處有限度復飛。其中阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班當地時間今早起飛，預料晚上抵港，早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安更率先報喜，於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。另外，馬評人黃楨淘亦向傳媒確認，已登上該航班。



「昇瀧駒」騎師田泰安在起飛前於社交媒體上載身處在機上與妻女的合照，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。（田泰安 Instagram）

阿聯酋航空由杜拜往香港的航班EK 380在當地時間上午近11時起飛，預計香港時間今晚近十時抵港。（Flightradar24 網頁截圖）

由田泰安策騎的「昇瀧駒」在杜拜的北風錦標中跑獲第八名。（香港賽馬會）

「昇瀧駒」上周六（2月28日）在杜拜出賽，馬主團隊、練馬師蘇偉賢、騎師田泰安和家人以及隨行協助的馬會團隊，因應當地空域關閉、航班取消，未能按原定計劃返港，預料要在杜拜逗留一段時間。

日前受襲的杜拜機場處有限度復飛，其中阿聯酋航空由當地返港的航班EK 380在當地時間上午近11時已起飛，預計香港時間今晚近10時抵港。「昇瀧駒」出賽團隊亦成功上機，其中騎師田泰安在起飛前於社交媒體上載身處在機上與妻女的合照，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。

伊朗局勢日益嚴重，不少來往或途徑中東的航班受影響。(Reuters)

圖為2026年3月1日，印尼峇里島的國際機場屏幕顯示，部份飛往杜拜和多哈的航班被取消。 （Reuters）

香港民航局早前發布通告，指由於目前中東地區關閉和限制空域，加上波斯灣地區持續不有飛彈和無人機活動，飛行運行受到影響。民航處建議航班切勿飛入阿曼、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯等空域。

歐盟航空安全總署（EASA）亦更新飛行通告，指由於伊朗、美國和以色列之間的軍事衝突升級，導致民航持續面臨高風險。EASA將中東和波斯灣一帶列入受衝突影響空域，警告將持續至3月6日。