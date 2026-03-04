中東局勢｜金舖排長龍　有市民稱金價波幅依舊　利是錢買金續投資

伊朗局勢持續不穩，帶動金價上升，位於油麻地的「好月色黃金有限公司」今日（4日）有近20人輪候買賣金。有一直投資買金的市民指，伊朗爆發戰爭首天，金價明顯上升，但升幅不算誇張，隨後很快回落，波幅與平時差不多，故繼續投資買金，與戰爭無關：「過完年有啲利是錢就嚟買啲金，唔會話因為突然升好多，所以要嚟買。」



位於油麻地的「好月色黃金有限公司」。（洪戩昊攝）

位於油麻地的「好月色黃金有限公司」今日排了有近20人的人龍。（洪戩昊攝）

位於油麻地的「好月色黃金有限公司」今日排了有近20人的人龍。（洪戩昊攝）

位於油麻地的「好月色黃金有限公司」今日排了有近20人的人龍。（洪戩昊攝）

「好月色黃金有限公司」在門口位置擺放了顯示屏，今日回收飾金價錢為每兩47,000元，回收金粒價錢則為每兩47,200元。金價吸引不少人到場輪候買賣，人龍有近20人，進店要等候約半小時。

公司門口位置有顯示屏，顯示今日回收飾金價錢為每兩47,000元，回收金粒價錢則為每兩47,200元。（洪戩昊攝）

市民：今次戰爭暫未見對金價大影響 波幅與平時差不多

到場買金的楊小姐投資了兩、三年黃金，單是今年便已在不同黃金產品投資了約十萬元。她投資的這幾年，金價一直有起伏，但最終也會穩步上揚。她指，在伊朗爆發戰爭的第一天，金價有明顯上升，但不算很誇張；之後很快便回落，其波幅與平時差不多。她表示，到場與戰爭無關：「過完年有啲利是錢就嚟買啲金，唔會話因為突然升好多，所以要嚟買。」

市民：近期金價的確有上升 相信戰爭有影響

亦有不少人到場賣金。市民陳小姐指，相信戰爭會令黃金、能源等的價格上升，而近期的金價亦的確有上升，所以便到場賣金。她稱，沒有特定的賣金習慣，純粹見金價不錯，又希望處理手頭上由別人贈送的金器，所以便到場賣金。

子賣母親金鏈 料大賺一筆

劉先生稱，純粹因金價不錯前來，所以與太太前來賣金，與戰爭無關。劉太則補充，一開始留意到金價有上升，但其後已回落。被問到現時金價是否合心水，他們則笑稱「睇你幾時買㗎啫」。他們指，將出售母親往時買下的金鏈，所以無論如何也會大賺一筆。