金價高企｜仿製金飾生意未受惠　店主：逾年未開單　疫後婚禮從簡

金價飆升突破每盎司5,500美元，創下歷史新高，結婚的金器開支料增，以往部份準新人如想節省支出，或選購仿製金器替代。不過，旺角金都商場有租售仿製金飾的店主稱，生意自新冠疫情後變得非常冷清，年輕一代結婚傾向一切從簡，未必注重視佩戴金器，「註個冊，食餐飯就算」，以往「日日都開單」盛況不再，公司由去年至今尚未開出一張單。



店主楊小姐表示，近期極少新人來租仿製金器，因現在的人結婚不戴金器都可以。（洪芷菁攝）

店主：新人結婚儀式簡化 註個冊食餐飯就算 接受不戴金器

金價飆升突破每盎司5,500美元，創下歷史新高。為節省開支，選購仿製金器成為部分新人結婚時的替代選擇。今日（29日）下午，位於旺角金都商場，有店舖出租結婚禮服及租賣仿製金飾，不過現場人流稀疏。

在金都經營結婚禮服及金飾生意已二十年的店主楊小姐表示，現時不少人結婚接受不戴金器，部份人僅租仿金手鐲或項鍊，每件飾物租金約一百多至二百多元起，不過，近期極少新人來租仿製金器，

她透露，今年1月尚未開單，去年12月亦只有1至2宗租借仿製金器的生意。她續指，自新冠疫情後，年輕一代辦婚禮風格大變，傾向一切從簡，「註個冊，食餐飯就算。」她又表示，相比生意最興旺時期「日日都開單」的景況，如今已大不如前。

經營禮服及金飾生意王小姐，從箱底找出仿製的龍鳳手鐲及黃金豬牌。（洪芷菁攝）

店主：結婚旺季生意仍非常冷清

同樣經營禮服及金飾生意二十多年的王小姐表示，目前市道甚差，即使是最旺的結婚季節，生意仍非常冷清。她指出，如今連租仿製金器的人也越來越少，「金都唔會行得好耐」，婚禮形式變得極為簡約。而新冠疫情後，人們婚嫁形式或和習慣改變，商場人流大幅減少，亦聽聞不少長輩亦建議「唔好擺酒」。她坦言，由去年至今甚至無人前來租金器。