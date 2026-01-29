金價新高｜有新娘承傳家人金器　稱接受戴仿製金飾：面子工程要做

【金價/黃金價格】金價飆升突破5,500美元，創下歷史新高，不少人近期將塵封多年的金器拿往變賣賺錢，升值多倍；但也有不少準新人為結婚選購金器而大感肉痛，有人更為節省金錢而選擇仿製金器。有新娘表示，會佩戴家人傳承下來的金器，又認為若舉辦婚禮，選擇仿製金器都可以接受，「面子工程大家多少會做。」



來登記結婚的關小姐表示，會佩戴由家人傳承下來金器給他，例如手鐲、項鍊、手鍊，「廣東人基本上都係有齊晒呢啲嘢。」（廖雁雄攝）

金價飆升突破5,500美元，創下歷史新高。不少人結婚時都會選購金器，有人為節省金錢而選擇仿製金器。今日（29日）上午位於尖沙咀文化中心，有幾對新人登記結婚。

來登記結婚的新娘關小姐表示，會佩戴由家人傳承的金器，例如手鐲、項鍊、手鍊，「廣東人基本上都係有齊晒呢啲嘢。」至於金價就不方便透露，亦不會賣出，「對於我嚟講係一個傳承嘅價值。」

對於金價上漲，新人買金成本較貴，她認為視乎新人注重箇中意義或價值，「如果係意義嘅話，我覺得結婚呢件事係無價嘅，如果你想買都可以添返金器。」至於有人選擇仿製金器，她認為若舉辦婚禮，都可以接受，「面子工程」大家多少會做，實際則視乎個人需求再買。

同樣今日登記結婚的胡小姐表示，和丈夫比較隨意，所以對金器沒有太大的要求。（廖雁雄攝）

同樣今日登記結婚的新娘胡小姐表示，她與丈夫都比較隨意，所以對金器沒有太大的要求。她續指，已買了鑽石戒指，並在金價還沒上漲的時候，花了約7萬至8萬元買了金器。