黃詠儀醫生離世｜校友吳傑莊惋惜：讀書時是高材生　「又乖又靜」

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（26日）在家人陪伴下離世。黃詠儀曾在屯門東華三院邱子田紀念中學讀書，律政司副司長張國鈞與立法會議員吳傑莊均是她的校友。比黃詠儀大一屆的吳傑莊對其離世感可惜，形容黃詠儀為校內知名的高材生，給人印象為「非常叻，又乖又靜」，經常戴粉紅色眼鏡示人。



邱子田中學吳傑莊形容黃詠儀「非常叻，又乖又靜」

黃詠儀與律政副司長張國鈞、選委界立法會議員吳傑莊同為東華三院邱子田紀念中學的校友。吳傑莊接受《香港01》訪問時表示，對校友的離世感到可惜。他透露，黃詠儀為小他一屆的師妹，二人當年同樣住在屯門大興邨，儘管讀書的時候彼此未有太多的交流，但黃詠儀當時在校內是知名的高材生，給人印象為「非常叻，又乖又靜」，而且經常戴粉紅色眼鏡示人。

吳傑莊又指，近日得悉原來當年四川地震期間，黃詠儀與自己一樣，都有參與救災工作，雖然二人所做的範疇不同，但對母校培養出對這位關懷社會的校友感恩惠。

黃詠儀醫生（中）與三人換上校服，在母校與同學好友明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮（左）及香港電台中文台台長張璧賢（右）一同預祝生日。（升學專家梁永樂提供圖片）

病人指「是我生命中的貴人」

黃詠儀2007年加入中文大學醫學院擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。她曾於2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎，亦獲不少病人稱讚醫術精湛。

有病人得悉她逝世後，在中大醫院社交媒體下悼念她，稱「黃醫生是我生命中的貴人，在我最無助的時候，遇上她這位溫柔的天使。她既睿智又謙虛，醫德高尚，對醫術有着精益求精的執着。」

黃詠儀是中文大學醫院（中大醫院）骨科顧問醫生，院方3月4日起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓她的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。（馬耀文攝）

積極參與志願工作

除了醫院及教學工作，黃詠儀亦參加過不少志願工作，例如在2008年汶川大地震後，她參與華裔骨科學會發起的「站起來」四川地震復康計劃，幫助災民重建生活。2015年她加入「無國界醫生」，前往阿富汗及海地，支援受戰亂影響的居民。