伊朗局勢｜伯特利中學3月底杜拜交流團取消　校方稱考慮安全風險

【伊朗／以色列／美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，影響不少遊學和交流團。位於元朗的伯特利中學本學年舉辦杜拜交流團，原定3月27日乘坐國泰航空前往當地，涉及10多名師生，校方早前已向旅行社支付10多萬元訂金，並完成酒店及機票等預訂。



校長梅志文今日（3日）向《香港01》表示，為確保學生的人身安全，決定提前一個月取消交流團，雖然未知實際退款金額，惟所有損失費用由校方承擔。另外為了學生不至於失去學習機會，校方計劃本學年安排另一個交流團，但考慮到安全因素，不選擇中東及歐美，目前擬揀選南半球國家。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

伯特利中學舉辦的杜拜交流團取消。（學校官網圖片）

伯特利中學︰杜拜交流團原定3.27出發 為確保學生安全取消

位於元朗錦繡花園的伯特利中學，本學年舉辦杜拜交流團，原定3月27日乘坐國泰航空出發、4月1日回港，全團包括10多名中三至中五學生，以及3名帶隊老師，目前校方已向旅行社支付10多萬元訂金，已完成所有酒店、機票及包車等安排，只等待出發前往當地。

校長梅志文透露，中東局勢由上周開始不穩，最近兩日與校董會及校監討論，為了確保學生的人身安全，並考慮到家長們的心理負擔，決定提前一個月取消交流團。

呢個情況唯有學校早啲決定先。如果再等多兩個禮拜（國泰）可能畀你去，我哋都會擔心學生安全。 伯特利中學校長梅志文

伯特利中學校長梅志文。（資料圖片／盧勁揚攝）

辦杜拜交流團旨加深學生了解宗教文化 去年曾辦印尼團

不過校方為何揀選杜拜作為交流團目的地？梅志文解釋，雖然伯特利中學是一所基督教學校，惟部份學生來自不同國籍，或信奉伊斯蘭教，為了讓學生們了解不同宗教文化，因此近年揀選伊斯蘭國家作為目的地，例如去年便曾到印尼交流。

梅志文表示，杜拜交流團每人費用約兩萬元，但學校每學年獲得教育局全方位學習津貼的資助，因此視乎學生的家庭背景，例如是否來自綜援家庭，每人實際支付團費約數千元至一萬多元不等。

國泰航空3月3日公布，透過旅行社或第三方網站購買前往杜拜／利雅得機票，需要直接與聯繫。（資料圖片）

暫不清楚退款金額 所有損失費用由校方承擔

翻查資料，國泰航空昨日（3日）宣布，若旅客已預訂今年3月14日或之前相關航班，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費用，惟透過旅行社或第三方網站購買機票，則需要直接與他們聯繫。

梅志文指出，由於學校提早一個月取消行程，酒店或航空公司或收取手續費，因此旅行社暫時不清楚實際的退款金額，不過他強調所有損失費用由校方承擔。

雖然伯特利中學是一所基督教學校，惟部份學生來自不同國籍。（資料圖片）

擬辦另一個交流團供相關學生參與 目的地揀選南半球國家

梅志文又指，該10多名學生需要經過遴選及面試，例如審視其英語能力及學習成果等，形容他們經歷「過五關斬六將」才能獲得名額，因此不希望他們失去學習的機會。他計劃本學年盡快安排另一個交流團，優先讓他們參與。

不過梅志文考慮到伊朗及歐美關係緊張，稱暫時不會再舉辦中東及歐美交流團，擬選擇南半球國家，強調日後會再周詳考慮。

今次之後我哋揀選嘅地方會再周詳考慮，當初揀杜拜係因為本身相對安全，往後再行伊斯蘭國家宗教交流團，都會考慮其他地方都唔出奇。 伯特利中學校長梅志文