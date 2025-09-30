侵入性腦膜炎雙球菌｜染病青年危殆　臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症

衞生署衞生防護中心今晚（30日）公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，一名過往健康良好的24歲青年上周二( 23日）開始出現發燒、頭痛及出疹，上周六（27日）到屯門醫院急症室求醫，血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。他目前仍然留醫，情況危殆。



衞生防護中心提醒市民要做好個人衞生措施，預防腦膜炎雙球菌感染。（資料圖片）

衞生防護中心表示，初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心會向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。中心暫未發現這宗個案與本周錄得的另一宗個案有流行病學關連。

中心指侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。計及上述個案，中心今年錄得十宗個案。

膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

中心呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染：

1.用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；

2.打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；

3.避免到人多擠迫的地方；

4.避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；

5.前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及

6.從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

