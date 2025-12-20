侵入性腦膜炎雙球菌｜30歲男子發燒及全身乏力入院　潛伏期無外遊

衞生署衞生防護中心今日（20日）調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的30歲男子，自12月18日開始發燒、全身乏力及嘔吐，至昨日（19日）到荃灣仁濟醫院急症室求診及留醫治療，其後更曾出現神智模糊及失語，目前情況穩定。該病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。



衞生防護中心提醒市民，時刻注意個人和環境衞生，以減低被傳染這種嚴重疾病的風險。



一名過往健康良好的30歲男子，自12月18日開始發燒、全身乏力及嘔吐，至19日到荃灣仁濟醫院急症室求診及留醫治療，其腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。。（資料圖片）

衞生防護中心今日（20日）調查的侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的30歲男子，他於12月18日開始出現發燒、全身乏力及嘔吐，昨日（19日）到仁濟醫院急症室求醫，需留院治療。病人其後曾出現神智模糊及失語，現時情況穩定。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵。中心會向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。

衞生防護中心表示，侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。連同今次個案，中心今年共錄得11宗個案。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。