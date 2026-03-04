演藝學院捲莊梅岩事件等爭議　校長：藝術涉創作　需有社會責任

香港演藝學院有逾40年歷史，培育出不少演藝人才，國安法生效後，藝術界擔心「紅線」如何劃定，學院近年亦捲入莊梅岩事件等爭議。校長陳頌瑛今（4日）指，藝術雖有創作成分，但亦有需遵守的標準，期望學生明白藝術作品也有社會責任，「即係唔可以完全一張白紙，你自己（想）做乜就做乜，因為我哋總有一啲規限。」



左起：香港演藝學院副校長（行政）李仲華、校長陳頌瑛、副校長（學術）文國端。（湯致遠攝）

校長陳頌瑛：抽走莊梅岩訪問是溝通問題

校長陳頌瑛指，藝術有創作成分，但每個地方都有法律監管，認為做每件事都有一定的規則，希望學生明白藝術作品也有社會責任，「就算我依家畀學生去做依個創作都好，都有criteria（標準）嘅，即係唔可以完全一張白紙，你自己（想）做乜就做乜，因為我哋總有一啲規限。」

至於莊梅岩被學院抽走訪問影片一事，陳頌瑛重申事件是溝通的問題，「（事件）都已經過咗一後時間，我覺得我哋一定會向前再行。」她又指，學院現時最大的工作在於帶給學生及香港新視野。

香港演藝學院近年捲入莊梅岩被消失事件爭議，校長陳頌瑛指事件是溝通問題。（資料圖片／黃寶瑩攝）

學院高層有三人具警察背景 校長：是很有活力的一個新管理層

文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前指藝文界一直存在「軟對抗」。問及會如何教育學生不作出軟對抗行為，陳頌瑛表示，會以正向方法去教育，指軟對抗是嚴重的方向，「我返返去嗰根先，佢（學生）個心有冇明白到自己作為香港公民有個責任？依個反而要返去教育嘅核心。」

根據現時演藝學院的高層架構，有三人具警察背景，陳頌瑛指，新管理層合作良好，「我哋其實係一班好有活力嘅一個新嘅管理層。」被問他們進場後會否更注重學生紀律，如不容許眾多學生在公眾範圍一同練習，她則強調絕對不會。

演藝學院副校長（行政）李仲華曾任警察學院副院長，校董會副主席任達榮曾任警務處副處長，而校監、特首李家超曾任警務處副處長。