食環判工涉向女同事下毒　官覺判工因事主父施壓招認　裁上訴得直

食環署男外判工疑求愛不遂並覺感情受騙，涉在女同事的食物落水銀毒，令她留醫深切治療部(ICU)一晚，被裁定施用毒藥罪成，被判囚2年。外判工不服裁決提出上訴，高等法院暫委法官張潔宜今（5日）頒判辭指，本案主要靠判工在教會中，受事主任牧師的父親追問時所作的招認為證。然而張官為，錄音中可見事主父曾以威嚇的言詞施壓，如稱：「我未信耶穌，我一定砌你呀，你起碼斷幾條骨甩幾隻牙走呀。」張官認為不能肯定判工自願招認，認為該錄音不能呈堂，但案中已沒有其他證據指控外判工落毒，因此裁定他上訴得直，撤銷定罪和刑期，判工可即時釋放。



上訴人葉文飛，原被控「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪起訴，指他於2024年11月26日，在欽州街西87號食物環境衛生署二樓休息室內，非法及惡意向羅曉諭施用毒藥或其他殘害性或有害物品。

事主父親羅志濂(圖)作供時曾稱，得知被告葉文飛在教會內下落，直言嬲到噴火，又斥被告：「掃上帝個場。」(資料圖片/陳曉欣攝)

被告葉文飛原被裁定落毒罪成判囚2年，他在高等法院上訴得直，獲撤銷定罪，即時獲釋。(黃浩謙攝)

原審基於上訴人在教會聚會招認裁罪成

法官在判辭指，上訴人被定罪主要是建基於他在教會聚會時所作的招認，當時他承認在事主的飯盒內落毒，以教訓她，該些對話被錄音。

事主父在對方中曾質問被告

法官引述該些對話，指事主父親、教會牧師起初就上訴人涉在教會放水銀一事，質問上訴人，曾稱：「我未信耶穌，我一定砌你呀，你起碼斷幾條骨甩幾隻牙走呀今日係，…我同你砌，一定fight低你」、「琴日我已經報咗警㗎啦…你講半句假話我分到㗎，你準備洗定個八月十五去坐多幾多嘞。」

此外，事主父親亦曾提高聲線，謂：「呢度上帝嘅地方喎，你掃上帝個場，係咪呀？喂，好唔畀面我同上帝喎。」

曾向上訴人指閒閒地坐十多年監

上訴人承認落毒教訓事主後，事主父親則指：「你如實講個劇情俾我聽，你唔好玩嘢，你已經踐踏咗香港法律刑事謀殺罪，我一告你呢，你閒閒地15年、18年，你閒閒地。」

官認為事主父多次以威嚇性言詞施壓

法官指，上訴人承認落毒前，事主父親多次以威嚇性的言詞，持續向上訴人施壓，強迫他把事情和盤托出。事主父親三番四次以嚴厲言詞要上訴人講真話，追問詳情，猶如審問。事主父親亦多次稱考慮控告上訴人，指上訴人將會面對不短的監禁。法官又指，上訴人當時只有他一人，其他人都是事主和其父親的親友，在此情況下，事主父親的言行令上訴人感到一定的壓力，甚至被威嚇。

上訴人言氣稍為憤怒時而懊悔

法官不同意原審裁判官指，上訴人作出招認時表現冷靜，反指他語氣時稍為憤怒，時而懊悔。法官認為，上訴人有可能在驚慌及受恐嚇的下才作出招認，因此裁定該錄音不能呈堂。

由於案中沒有其他證據，證明事主中毒是因上訴人在她的飯盒落毒，因此裁定上訴人上訴得直，撤銷定罪，他可即時獲釋。

案件編號：HCMA333/2025