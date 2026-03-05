中東局勢｜滯留杜拜機票3度取消　港人嘆崩潰了︰真的能回家嗎？

【伊朗 / 以色列 / 美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，戰火波及阿聯酋杜拜，大批港人滯留當地不能回港，直至昨晚（4日）戰爭後首航才飛抵香港。不過有歡喜有人愁，有目前仍滯留當地港人向《香港01》表示絕望與無助，稱曾三度成功預訂機票，最終也未能成功回港，只能繼續預訂明日（5日）回港航班，由於經濟艙已售罄，商務艙索價2.35萬元照訂：「真的崩潰了，還要搶多少張貴幾機票？還要心碎多少次？我真的能回家嗎？」



「首航」成功着陸香港 滯留杜拜港人感絕望及無助

隨着阿聯酋開通空中走廊，杜拜機場恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380航班昨日（4日）當地時間早上10時42分，在杜拜機場成功起飛，最終在香港時間晚上9時50分着陸，機場聚集大批乘客親友手持鮮花接機。

不過有人歡喜有人愁，郭小姐在2月20日出發前往杜拜旅遊，原定在3月1日當地時間早上10時40分，乘坐阿聯酋航空EK380航班回港，惟因2月28日戰爭爆發取消，她目前仍然滯留在杜拜，對《香港01》表示深感絕望及無助。

郭小姐今年2月20日前往杜拜旅遊，原定3月1日乘坐航班回港。（郭小姐提供圖片）

由戰爭爆發至今三度預訂機票無果︰我真的能回家嗎？

其實成功登機也講求運氣，郭小姐稱原本已預訂昨日回港的機票，但臨時遭到航空公司取消，其後她再預訂今日回港的機票，剛剛再次收到取消通知，目前她只能退而求其次，再預訂明日（6日）當地時間早上10時40分的回港機票，由於經濟艙已售罄，商務艙索價23,500萬港元。

好多謝好多關心我哋嘅朋友，陪我哋支撐到𠵱家。我真的崩潰了，還要搶多少張貴幾機票？還要心碎多少次？我真的能回家嗎？ 港人郭小姐

郭小姐滯留杜拜期間曾收到緊急警示。（郭小姐提供圖片）

朋友成功登上回港航班 冀逃難後與他們見面慶祝

郭小姐又指，考慮到回港之日遙遙無期，她已租住收費更低的酒店，價錢是上一間酒店的三分一，以預留金錢繼續預訂酒店。儘管自身安危仍然沒有保障，但她對朋友能夠登上昨日的回港航班感到高興，期望回港後與他們一同見面慶祝。