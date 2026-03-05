中東局勢｜多條航道解封無期　飛行員協會料至暑假直航機票價格升

自美國、以色列2月28日向伊朗發動聯合攻擊、伊朗進行反擊後，中東局勢仍未明朗。中東等地多個空域因軍事行動而被全面封鎖，香港專業飛行員協會主席張敬龍今日（5日）指，封鎖空域對航空業影響非常大，航班被迫集中在少量航道飛行，增加飛行安全負擔，「最慘係冇一個特定時間表」，難以估計有關影響何時會結束。他又估計，中短期內如暑假時，機票、尤其是直航機位價格會上升。



2026年3月4日，中東局勢緊張，不少港人滯留受戰火波及的杜拜。阿聯酋航空EK380在杜拜成功起飛，晚上抵港。（資料圖片/賴卓盈攝）

張敬龍指美國、以色列及伊朗之間的軍事行動對航空業影響非常大，大片空域如伊朗、伊拉克、敘利亞以及阿聯酋等被封鎖，飛機只可集中在土耳其、阿富汗等空域飛行。其中阿富汗等空域環境非常特殊，沒有空中管制，亦因軍事行動而充斥大量假飛行信號，航班亦會受GPS干擾。

機師需互相溝通報告彼此位置 張敬龍：飛行工作繁複咗

張敬龍表示，飛行工作會因此而「繁複咗」，如在相關空域飛行，機師需要互相溝通及報告彼此位置，以確保飛機與飛機之間保持一定間距。張敬龍說情況就如空中有一條隱形高速公路，大量飛機集中在同一高速公路飛行。不過，他說危險性不大，如在大西洋上空飛行亦會是同樣情況，飛機在進入航道時需要保持在指定速度，並在指定時間到達指定航點，但會加重安全負擔。

圖為2026年3月2日，杜拜國際機場的入境大堂非常冷清。（Reuters）

難料影響會何時完結

張敬龍續說「最慘係冇一個特定時間表」，因此不知道有關影響會何時完結。他又估計最大影響是油價會上升，因控制全球20%燃油的霍爾木茲海峽航運受戰事影響而癱瘓，未來油價、飛機燃油附加費相信會大幅上升，如暑假時想前往日本等地旅遊，相信屆時燃油附加費已會上漲。

他說現時有直航機位售價已達5萬至10萬，對於有說法指長途機航班會因而受惠，他表示認同，不過指出有地方沒有直航機可到達，仍需轉機。他認為中短期內機位壓力會非常大。

至於中東何時可以恢復正常航班升降，張敬龍指「大家都係估估下」，因如美國等涉事國家繼續有軍事行動，復常時間便「非常難講」。他補充指現時阿聯猶開放了一條空中安全走廊，飛機一起飛後便立即南飛，經土耳其，阿曼等盡快離開受影響航道，機程會多約一小時左右。