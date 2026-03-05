黃詠儀醫生離世｜江旻憓送花 手寫思念卡：你令我們可以繼續追夢
中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），2月26日在家人陪伴下離世。黃詠儀醫生曾在體育學院為運動員治療，前奧運劍擊金牌、立法會旅遊界議員江旻憓向黃醫生送上一束鮮花悼念，並留言感謝她帶來希望、鼓舞、關愛和照料，「So that we can pursue our dreams（所以我們可以繼續追夢）」。
黃詠儀醫生生前為中大醫院骨科顧問醫生，院方昨日（4日）起在院內設立悼念角，不少黃醫生同事和親友到來憑弔。
▼3月4日 中大醫院為離世骨科顧問醫生黃詠儀設立悼念角▼
立法會議員江旻憓今在社交媒體上張貼圖片，顯示她向黃詠儀醫生送上一束鮮花，並有一張手寫英文思念卡，提到感謝黃詠儀帶來希望、鼓舞、關愛和照料，「So that we can pursue our dreams（所以我們可以繼續追夢）」。
江旻憓在思念卡還寫道，很希望能和黃醫生多待一會兒，「讓你知道我們是多麼想念你」，江向她的家人致以深切慰問。
黃詠儀2007年加入中文大學醫學院擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。
她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。
