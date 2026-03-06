假消息派餐飲券片未下架　專家分析3動機　或是呃長者的長期部署

近日YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，勞工及福利局周四（5日）澄清絕無其事，並已向平台舉報相關頻道。截至今午（6日），涉事影片未下架，觀看次數（View數）已逾33萬。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，該頻道發放假消息有3種可能性，其一是先上傳資訊正確影片，累積一批訂戶及信任頻道後，再通過SMS及登記網站等釣魚手段，騙取長者個人資料或金錢，但他指，也有可能涉及AI製作直出影片資料出錯，或是創作者單純的惡作劇。



勞工及福利局昨日公布，發現網上流傳假消息，聲稱政府向長者派發半價餐飲券。（香港01圖片）

該假消息來源為YouTube頻道「財經大搜查」。（YouTube網頁截圖）

有影片訛稱政府派發長者半價餐飲券 View數已達33萬

勞工及福利局昨日公布，發現網上流傳假消息，聲稱政府向長者派發半價餐飲券，故澄清絕無其事，並已向相關社交媒體平台舉報，保留一切法律追究的權利。

翻查資料，該假消息來源為YouTube頻道「財經大搜查」，本周二（3日）上傳一條題為「友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！一文睇清拎取全攻略！」的影片，訛稱政府向長者派發半價餐飲券。截至今日（6日）中午，涉事影片疑已不斷被轉發，觀看次數達33萬。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

先上傳資訊正確影片 方保僑指或當長者信任頻道後再以釣魚手法詐騙

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，該頻道發放假消息存在3種可能性，首先最有可能是詐騙長者，先上傳資訊正確的影片，累積一批粉絲後，再發放虛假消息，待影片在長者之間「瘋傳」並信以為真後，再透過不同釣魚手法，例如SMS或登記網站等，企圖騙取長者的個人資料及金錢。

就算政府發聲明澄清，但唔係所有長者都會睇新聞睇留言。咁老人家茶餘飯後講呢張券，講到朦查查咁，呢個時候有騙徒走埋嚟，咪會俾人呃。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

「愛心食肆 賞你惠食」第三輪活動開幕儀式2025年9月26日舉行。（資料圖片／夏家朗攝）

整條影片交由AI製作 不排除AI出錯可能性

第二種可能性則是AI出錯，方保僑表示該頻道的影片全由AI製作，包括畫面及旁白等，惟現時AI未必百分百準確，若影片製作者向AI提供政府近年推出的長者優惠，但影片完成後沒有審閱內容是否正確，加上對新聞不熟悉，則會發布假消息。

方保僑續指，最後一種可能性為影片製作者只為製造混亂，屬於單純的惡作劇。

「愛心食肆 賞你惠食」第三輪活動已在2025年10月展開。（資料圖片／夏家朗攝）

料YouTube會願意下架 但審核舉報須時 料短期內仍繼續上架

政府稱已舉報，為何YouTube仍能觀看該發放虛假消息的影片？方保僑稱，YouTube每年都發表報告，公布與政府協作捉拿不法份子的數據，因此相信YouTube願意下架相關影片，甚至提供涉事用戶的資料，惟平台美國總部或需時處理及審核，估計該影片短期內繼續上架。