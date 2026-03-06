丑生王是誰？文化博物館辦梁醒波展覽　5套戲服首展出　免費入場

康樂及文化事務署公布，香港文化博物館即日起舉行「詼諧惹笑『丑生王』— 梁醒波」展覽，透過約70組精選館藏和展品，包括首次展出的五套戲服、戲橋、報刊及相片，展現已故梁醒波跨越伶影視三界的璀璨演藝歷程。展覽在香港文化博物館一樓粵劇文物館舉行，免費入場。



梁醒波是誰？

新加坡出生的梁醒波1939年應馬師曾之邀，赴香港加入太平劇團，1950年代轉演丑生，廣受好評，曾參與仙鳳鳴、雛鳳鳴、大龍鳳等著名粵劇團的演出。由粵劇舞台、電影銀幕到電視屏幕，無論是主角或配角，梁醒波憑藉其深厚的粵劇功架與獨特的幽默感，演活了多個經典角色。

丑生王是什麼意思？

1950年代梁醒波轉演丑生，其演繹的諧趣角色廣受好評，榮獲「丑生王」的稱譽。

詼諧惹笑丑生王—梁醒波展覽在哪裡舉行？

沙田文林路1號香港文化博物館一樓粵劇文物館。

梁醒波展覽展期到幾時？

2028年4月24日。

梁醒波展覽入場費幾多？

免費入場。

梁醒波展覽有什麼特點？

．展品包括梁醒波曾穿着的「啡地金銀片男蟒」戲服、戲裝照、《獅吼記》粵劇電影海報、《烏龍王發達記》電影劇照，以及《高君保私探營房／劉金定力斬四門》電影特刊，回顧這位「丑生王」在粵劇和電影生涯的精彩點滴。

．展參觀者可在展廳欣賞梁醒波電影角色回顧專輯，以及掃瞄二維碼收聽電台節目主持講述梁醒波的演藝人生。

．4月開始每月在劇院放映兩套由梁醒波主演的經典電影——《小寶寶七戲烏龍王》（1960）和《獅吼記》（1959），讓觀眾欣賞梁醒波的惹笑演出。