麥當勞50周年展覽一票難求　內地客熱捧　網上炒價$625貴原價17倍

麥當勞早於1975年進駐銅鑼灣百德新街，適逢攻港50周年，香港麥當勞舉辦「香港麥當勞i’m lovin’ it 50周年展」，每張門票售35元，開賣後火速售罄，一票難求。網上拍賣平台今日（11日）顯示，有粉絲為了公眾假期進場，竟開價2,000元徵收兩張門票；也有多名用戶疑似炒賣門票，例如周日（12日）的門票4張索價2,500元，即平均每張625元，較原價高出近17倍；而周邊產品也被高價發售，50周年展覽海報索價680元。



陪伴港人半世紀的「麥當勞叔叔」童年回憶，亦吸引內地旅客專程來港體驗。內地社交平台小紅書有不少帖文推介麥當勞展覽，有內地客更以「在麥當勞50周年新展拍到人生照片」為題，撰文發表感受，並推薦其他用戶訪港必須前來體驗，「真的有被這場兩層樓的沉浸式展覽驚艷到。」



香港麥當勞50周年展覽在西九文化區自由空間舉行。（麥當勞提供圖片）

麥當勞50周年西九文化區舉行7000平方呎主題展覽

香港麥當勞50周年展覽在西九文化區自由空間舉行，展期為10月1日至10月19日，橫跨十一黃金周及中秋節，為香港麥當勞史上最大規模的主題展覽，由5個主題展區組成，佔地逾7,000平方呎，展出歷代宣傳海報、包裝、開心樂園餐玩具、餐廳設計等，帶港人穿越半世紀，重溫50年以來的集體回憶。

門票上月正式開賣後火速售罄，一票難求。（網頁截圖）

有粉絲為了在公眾假期（7日、中秋節翌日）進場觀賞展覽，開價2,000元徵收門票，即1,000元一張。（網頁截圖）

有粉絲開價$2000收門票 中秋節進場欣賞展覽

門票上月正式開賣後，所有進場時段都火速售罄，一票難求。翻查網上拍賣平台Carousell，原來有不少粉絲未能搶得適合日期或時段的門票，例如有粉絲為了在公眾假期（7日、中秋節翌日）進場觀賞展覽，開價2,000元徵收兩張門票，即1,000元一張。

10月14日下午4時進場的門票，4張索價2,500元，即平均每張625元。（網頁截圖）

10月13日晚上7時半進場的門票，兩張索價1,000元，系統更顯示「還有3個人也想要」。（網頁截圖）

周末門票最貴索價$2500 平均每張$625

也有多名用戶疑似炒賣門票，例如周日（12日）下午4時進場的門票，4張索價2,500元，即平均每張625元，較原價高出近17倍；而平日下班後的晚間時段也不便宜，下周一（13日）晚上7時半進場的門票，兩張索價1,000元，即平均每張500元，即較原價高出約13倍，系統更顯示「還有3個人也想要」，似乎相當受到歡迎。

另外，也有賣家以較低價出售門票，例如下周四（16日）晚上7時半進場的門票，兩張索價800元，即平均每張400元；而下周一早上11時半進場的門票，兩張收450元，即平均每張225元。

麥當勞50周年展覽海報索價680元。（網頁截圖）

麥當勞50周年展覽海報索價$680

也有用戶出售麥當勞展覽會場周邊產品，例如50周年展覽海報索價680元；一套4張限定明信片售30元；50周年白色加大碼上衣售380元；50周年帆布袋售220元等。

內地社交平台小紅書也有不少推介麥當勞展覽的帖文。（App截圖）

內地旅客小紅書發文︰這場兩層樓的沉浸式展覽驚艷到

此外，內地社交平台小紅書也有不少帖文推介麥當勞展覽，例如有內地旅客十一黃金周訪港，並以「在麥當勞50周年新展拍到人生照片」為題，撰文發表感受，獲得618個讚好。她表示滿滿的童年回憶湧上心頭，形容為情懷感拉滿，並推薦其他用戶訪港必須前來體驗，「真的有被這場兩層樓的沉浸式展覽驚艷到。」