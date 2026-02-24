M+博物館3.8周日免費開放　坂本龍一展覽必看　附入場及截龍攻略

西九文化區公布，為慶祝「香港藝術三月」，M+博物館今年3月8日（周日）免費開放主要展覽及公眾節目，毋須提前預約，僅地下大堂的「趙無極︰版藝匠心」收費。另外當日部份出入口將會關閉，免費入場觀眾只可在藝術廣場進入，視乎人流或需按照指示排隊輪候入場。



為慶祝「香港藝術三月」，M+博物館2026年3月8日（周日）免費開放主要展覽及公眾節目。（資料圖片）

當日M+博物館部份出入口將會關閉，觀眾免費參觀只可經藝術廣場入口進入。（資料圖片）

觀眾或需在入口外按照指示排隊輪候入場

西九文化區公布，M+博物館今年3月8日（周日）免費開放，當日開放時間為早上10時至晚上8時，觀眾可免費參觀主要展覽，毋須提前預約。當日M+博物館部份出入口將會關閉，觀眾免費參觀只可經藝術廣場入口進入。

為了提升訪客體驗，地下大堂展廳不會免費開放，館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，觀眾可能需要在入口外按照指示排隊輪候入場，截龍時間為晚上7時，以確保觀眾有足夠時間參觀。

免費展覽包括B2層展演空間的「坂本龍一 | 觀音・聽時」。（旅發局網頁圖片）

地下大堂展廳的「趙無極︰版藝匠心」收費。（Ｍ+博物館網頁圖片）

免費展覽一覽 僅地下大堂趙無極展覽收費

．博物館2層的「M+希克藏品︰心靈圖景」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「勞森伯格與亞洲」、「鹽田千春︰無限回憶」



．博物館B2層展演空間的「坂本龍一 | 觀音・聽時」；層潛空間的「傅丹創意現場︰野口勇的『光』」



．博物館LG層多媒體中心如常免費開放，大台階免費播放節目「卡斯滕尼古拉：《內外》、《眼內閃光》 」



．僅地下大堂展廳的「趙無極︰版藝匠心」收費



▼西九M+博物館2021年11月12日開幕▼



+ 14

持門票觀眾可在藝術公園入口排隊入場

M+會員、贊助人與其攜同賓客、購票觀眾，以及準備在現場購票參觀特別展覽「趙無極︰版藝匠心」的觀眾，可在藝術公園入口排隊入場。

另外持當日門票的觀眾，可優先進入「坂本龍一 | 觀音・聽時」展覽、參與版畫開放工作室活動、到訪平日僅供會員及贊助人享用的M+會館。