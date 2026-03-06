西醫徐興盛涉治理失當致水疱患者亡　醫委會裁定專業失德除牌一年

曾被裁定專業失德罪成、被判除牌及緩刑的普通科醫生徐興盛，被指在2016年為一名水疱病人診症時，未有採取適當診斷，當病人水疱惡化時，未有及時將他轉介至專科醫生作適當治療，病人最後因止痛藥的不良反應及肝硬化離世。醫委會今日（6日）刊憲裁定徐興盛醫生專業行為失當，並因其曾有兩項違規紀錄，判他除牌一年。



醫委會今日（6日）刊憲裁定普通科醫生林錦銳專業行為失當，並因其曾有兩項違規紀錄，判他除牌一年。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

案情指，61歲病人於2016年2月29日至3月16日期間，因腳部出現水疱五度到徐興盛醫務所求診。2016年3月14日，第五次求診時，病人情況惡化，身體虛弱，需由家屬推輪椅前往診所 ，惟徐興盛沒有向病人查詢及記錄相關的詳細病歷，亦無及時轉介病人至專科醫生或急症室作適當治療。

第五次求診翌日，家屬曾致電診所指病人因大腿痛及腳痛無法覆診，徐興盛在未有面診的情況下，為病人處方含曲馬多（Tramadol）的止痛藥 。

病人最後於同年3月16日離世 ，驗屍報告顯示死因為曲馬多的不良反應及肝硬化 。報告指出，過度服用曲馬多可導致呼吸系統受壓抑及昏迷，繼而促成死亡，而病人血液中的曲馬多濃度高達每毫升2.9微克，遠高一般治療範圍。同時，患者有晚期肝硬化，會導致曲馬多藥物代謝減慢，促使血液含高濃度藥物。

醫委會指涉事醫生證詞矛盾：若意識病人危急 不應未經面診處方止痛藥

對於未有及時將病人轉介至急症室或專科醫生的指控，徐興盛辯稱曾因病人「狀況可能達至嚴重程度，甚至危及性命」，曾多次建議患者前往公立醫院急症室，惟對方沒有聽從。醫委會研訊小組認為，徐興盛證詞自相矛盾，若其意識到病人情況危及性命，絕不應在未經面診情況下，為病人處方止痛藥，應重申病人必須盡快前往急症室 。

判詞指出，徐興盛於2020年及2021年曾有兩次違規紀錄 。其中一宗同樣涉及未有適當跟進及轉介病人，當病人出現鼻咽癌病徵時，未有及時將他轉介至專科醫生作適當治療。研訊小組認為，被告態度不負責任，對自身作為普通科醫生的能力範圍缺乏自知之明，考慮到過往紀錄、本案嚴重性，裁定其專業行為失當，頒令將其姓名從普通科醫生名冊中除名，為期12個月，不設緩刑 。