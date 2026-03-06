黃詠儀醫生離世｜癌末返母校成立獎學金　以自身逆境勉勵學生自強

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），2月26日在家人陪伴下離世。升學專家梁永樂今日（6日）在報章撰文，透露黃醫生與兩名好友早前在母校，以她們三人之名成立「黃璧雪展翅基金」，用於資助有經濟困難的學生參與課外活動，校方邀請三人於3月回校參與植樹活動，答謝她們成立獎學金回饋母校的心意。未能親身回校的黃醫生由黃媽媽代為出席。



升學專家梁永樂在報章撰文，指黃醫生在生前與兩位好友，港台中文台台長張璧賢和明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮，三人在母校東華三院邱子田紀念中學成立「黃璧雪展翅基金」。基金的名稱為三人在自己名字中各取一字，紀念她們在母校誕生的深厚友誼。

有別於着重學術或運動成績的獎學金，該奬學金用於資助有經濟困難的學生參與課外活動、海外交流或比賽，這個理念與黃醫生的成長經歷息息相關。

文中引述東華三院邱子田紀念中學葉偉儀校長稱，去年曾邀請黃醫生回校擔任散學禮嘉賓，本來只打算安排一位事業有成的校友勉勵同學，沒料這位外表看來「又靚又叻」的女醫生，在台上分享一段不順遂的成長經歷：家境清貧、年幼喪父、沒有機會參加課外活動；從醫路上亦屢遇挫折，身體毛病纏身，甚至曾因眼疾連顯微鏡也看不清楚。

黃醫生亦分享自己癌症末期的病況，用人生「逆境波」勉勵學生在困難中自強不息。葉校長回憶，這個突如其來的消息令全場靜止，有家長聽後默默垂淚。

葉偉儀校長分享，選擇種植黃花風鈴木，除了因為環境合適，亦因為它的花語代表「感謝」與「再回來的幸福」，象徵學校和畢業生之間的連結。（升學專家梁永樂提供）

校方約定三名基金創辦人於3月回校參與植樹活動，答謝她們成立獎學金回饋母校的心意。未能親身回校的黃醫生由黃媽媽代為出席。葉偉儀校長分享，選擇種植黃花風鈴木，除了因為環境合適，亦因為它的花語代表「感謝」與「再回來的幸福」，象徵學校和畢業生之間的連結。

▼3月4日 中大醫院為離世骨科顧問醫生黃詠儀設立悼念角▼



中大醫院3月4日為患肺癌離世的骨科顧問醫生黃詠儀設立悼念角，與黃醫生共事21年的中大醫院骨科主任、中大醫學院副院長 (內地事務）容樹恒（穿醫生袍），也忍不住與同事相擁落淚。（夏家朗攝）

中大醫院3月4日為患肺癌離世的骨科顧問醫生黃詠儀設立悼念角，不少黃醫生同事和醫院員工一早到來，悼念這位仁醫。（夏家朗攝）

中大醫院3月4日為患肺癌離世的骨科顧問醫生黃詠儀設立悼念角，現場展示一封手寫文章，簡介黃詠儀出身草根，自幼喪父，憑自己努力成為一位備受敬重醫生。（夏家朗攝）

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀2007年加入中文大學醫學院擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。

她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。