中東局勢動盪影響股市　許正宇：政府持續監察　推不同措施穩市場

中東局勢緊張，財經事務及庫務局局長許正宇接受港台節目《星期六問責》時表示，當地在能源輸出有重要角色，如持續動盪，對國際經濟有影響，特區政府會持續監察，了解香港如何適時應對。他續指，全球不確定性提升，股市作為「探熱針」，一定會反映相關狀況，但不論如何，政府會做應該做的事，推出不同措施，維持市場穩定。



許正宇表示，中東局勢如持續動盪，對國際經濟有影響，特區政府會持續監察，了解香港如何適時應對。(資料圖片)

許正宇認為，在中長期角度，目前局勢突顯香港「安全港」角色，包括政策預見性、穩定性，是大變局之下的優勢，當局會繼續加大各方面工作，如在新一份《預算案》中，著墨很多金融發展。

對於中東局勢引起的股市波動，他認為，全球不確定性提升之下，股市作為「探熱針」，一定會反映相關狀況，存在波動性，面對任應變化，政府會做應該做的事，推出不同措施，維持市場穩定。

許正宇又指，資金流向以「逐利」為本，香港正致力開拓多元化的金融服務，吸引環球資金。他舉例，截至今年初，香港已有超過3,300家單一家族辦公室，估計每年為經濟貢獻逾130億港元；另接獲逾3,000份申請新的資本投資者入境計劃，若全數獲批，料可為本港帶來近900多億的資金，證明香港在持續變化的局勢中，依然能用好「一國兩制」的優勢。