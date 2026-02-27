財案不夠甜？許正宇：甜呀鹹呀好講口感　多個免稅額升因中產辛苦

新一份《財政預算案》周三（25日）發表，有市民認為「派糖」幅度不足，形容是「不夠甜」。財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）指，「甜呀鹹呀好講口感」，不能一概而論，又指已將子女、供養父母等免稅額提升，因政府「實實在在見到中產係辛苦嘅」。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，提到會提高子女免稅額等，坊間認為不夠「甜」。（廖雁雄攝）

多個免稅額提升 許正宇：實實在在見到中產係辛苦嘅

有市民形容新一份《財政預算案》「不夠甜」，許正宇在商台節目《在晴朗的一天出發》指，「甜呀鹹呀好講口感」，很難一概而論，又指預算案中的惠民「派糖」政策「好似做戲咁擺到最後壓軸」。他提到一些市民自身、子女、供養父母等的免稅額已有所提升，而且並非一次性，涉款遠超預算案中寫的每年50億，因政府「實實在在見到中產係辛苦嘅」。

至於調整的考量，他指每年都會聽不少業界、團體的意見，亦要視乎政策「幾時改過」，因政策需要穩定性，亦要審視合理性。

財政預算案｜財經事務及庫務局局長許正宇（中）聯同常任秘書長（庫務）黎志華（左）和常任秘書長（財經事務）甄美薇（右）在2月26日舉行記者會。(資料圖片/鄭子峰攝）

預繳稅制度再調整？ 許正宇：大家都慣咗呢一套

外界亦關心政府用發債收益計算收入等，許正宇表示一直用現金流方式計帳，有其他經濟體亦使用相同計算方式，此計算方式屬高度透明。他指原則是安排必須可控，可還舊債及支付利息，現時情況可控。

他又指，一直以來對香港前景一定是抱樂觀看法，因「世界咁亂」，只有香港仍然穩建，收入亦有增長，如股票印花稅及利得稅。許正宇指，利得稅佔政府收入最大份額，疫情時有1700億至1800億收益，現時則已增至2000多億。

提到稅收，被問到預繳稅制度會否作調整時，許正宇指政府有退稅機制，另一方面，政府稅基不闊，需要確保政府運作。他又指每套制度都有優劣，而且「大家都慣咗呢一套」，政府在確保財政穩健時，會盡可能幫市民。