許正宇稱新資本投資者入境計劃獲近3200宗申請　料帶來950億投資

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席立法會財經事務委員會時表示，本港一直多管齊下加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，相關政策已見一定成效，有調查顯示，截至去年底香港單一家族辦公室逾3,380間，兩年間增加約25%。



他進一步指出，基金及家辦決定落戶地點時，稅務待遇通常是考慮的一項重要因素。為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，政府定下一系列優化措施，包括擴大基金定義，以涵蓋退休基金、捐款基金，以及特定的單一投資者基金；擴大合資格投資種類；放寬特定實體免稅待遇；引入稅務申報機制，以達致有效監管等。

財庫局局長許正宇。（鄭子峰攝）

他相信優化措施能夠吸引更多基金和家辦在香港成立，為香港資產和財務管理業務創造更多商機，鞏固香港作為領先資產和財務管理樞紐，目標在今年上半年向立法會提交修訂條例草案，通過後在2025/26課稅年度起生效。

稱港於一國兩制下具優勢

許正宇表示制定任何政策或計劃都要考慮國際競爭性，例如最近世界局勢大變，包括中東的情況，更加體驗到香港社會安全性、政策穩定性，以及整個營商環境可預見性，在「一國兩制」下有很大優勢，給予香港很大底氣推出新的、不同的政策。

他表示，市場研究估計單一家族辦公室在香港聘請近1萬人，每年帶來經濟效益接近130億元，反映家辦對香港的貢獻，政府目標未來3年最少有220間家辦在香港新設立或擴充。他又提到，剛公布數字顯示，截至上月底，新資本投資者入境計劃申請數目接近3,200宗，所有申請預計將帶來約950億元投資金額。

許正宇指出政府建議為基金聘用本地僱員和開支，訂明類似「家族投資控權工具」税務寬減制度的實質活動要求，建議包括合資格僱員平均不少於兩名，每年在香港招致的營運開支總額不少於200萬元。

稅務局局長陳施維表示，兩名員工是最低要求，當考慮基金或家族辦公室是否符合條件時將納入所有情況，例如有關機構盈利或規模較大，會要求不止兩名員工。