假傳餐飲券｜孫玉菡：純屬虛構　重大政策由官方公布　無長者受騙

近日串流平台YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，勞工及福利局周四（5日）澄清絕無其事，並已舉報相關頻道，有關影片至今仍未下架。勞福局局長孫玉菡今日說，有關影片內容純屬虛構，強調如有重大政策，一定會經官方正式渠道公布等。他又指，至今沒收到消息有長者因而受騙。



勞工及福利局昨日公布，發現網上流傳假消息，聲稱政府向長者派發半價餐飲券。（香港01圖片）

YouTube上一個名為「財經大搜查」的頻道，周二（3日）上傳一條題為「友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！一文睇清拎取全攻略！」的影片，訛稱政府向長者派發半價餐飲券。有關影片至今仍可觀看，觀看次數達33萬。

孫玉菡在商台節目《政經星期六》說，有關影片內容純屬虛構，強調如有重大政策，一定會經官方正式渠道公布，並有官員作解說。他續稱，至今並沒收到消息指有長者因而受騙，呼籲市民小心假消息。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/夏家朗攝）