假傳餐飲券｜孫玉菡：純屬虛構 重大政策由官方公布 無長者受騙
撰文：吳美松
出版：更新：
近日串流平台YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，勞工及福利局周四（5日）澄清絕無其事，並已舉報相關頻道，有關影片至今仍未下架。勞福局局長孫玉菡今日說，有關影片內容純屬虛構，強調如有重大政策，一定會經官方正式渠道公布等。他又指，至今沒收到消息有長者因而受騙。
YouTube上一個名為「財經大搜查」的頻道，周二（3日）上傳一條題為「友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！一文睇清拎取全攻略！」的影片，訛稱政府向長者派發半價餐飲券。有關影片至今仍可觀看，觀看次數達33萬。
孫玉菡在商台節目《政經星期六》說，有關影片內容純屬虛構，強調如有重大政策，一定會經官方正式渠道公布，並有官員作解說。他續稱，至今並沒收到消息指有長者因而受騙，呼籲市民小心假消息。
假傳政府派半價餐飲券 區議員指長者易誤信 倡統一發放惠民資訊傳政府向長者派半價餐飲劵 勞福局：絕無其事 舉報相關社交媒體假消息派餐飲券片未下架 專家分析3動機 或是呃長者的長期部署網上流傳整合「文書助理」職系 公務員事務局：假消息 已報警網傳當局稱擬修例規管機場周邊秩序 運輸及物流局澄清不實籲勿信網傳冒廉政專員短片吸投資 廉署：全屬捏造正調查 籲市民警覺