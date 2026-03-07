假傳餐飲券｜孫玉菡：純屬虛構　重大政策由官方公布　無長者受騙

撰文：吳美松
出版：更新：

近日串流平台YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，勞工及福利局周四（5日）澄清絕無其事，並已舉報相關頻道，有關影片至今仍未下架。勞福局局長孫玉菡今日說，有關影片內容純屬虛構，強調如有重大政策，一定會經官方正式渠道公布等。他又指，至今沒收到消息有長者因而受騙。

勞工及福利局昨日公布，發現網上流傳假消息，聲稱政府向長者派發半價餐飲券。（香港01圖片）

YouTube上一個名為「財經大搜查」的頻道，周二（3日）上傳一條題為「友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！一文睇清拎取全攻略！」的影片，訛稱政府向長者派發半價餐飲券。有關影片至今仍可觀看，觀看次數達33萬。

孫玉菡在商台節目《政經星期六》說，有關影片內容純屬虛構，強調如有重大政策，一定會經官方正式渠道公布，並有官員作解說。他續稱，至今並沒收到消息指有長者因而受騙，呼籲市民小心假消息。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/夏家朗攝）
該假消息來源為YouTube頻道「財經大搜查」。（YouTube網頁截圖）
假傳政府派半價餐飲券　區議員指長者易誤信　倡統一發放惠民資訊傳政府向長者派半價餐飲劵　勞福局：絕無其事　舉報相關社交媒體假消息派餐飲券片未下架　專家分析3動機　或是呃長者的長期部署網上流傳整合「文書助理」職系　公務員事務局：假消息　已報警網傳當局稱擬修例規管機場周邊秩序　運輸及物流局澄清不實籲勿信網傳冒廉政專員短片吸投資　廉署：全屬捏造正調查　籲市民警覺
孫玉菡
勞工及福利局
AI人工智能
長者