LIV GOLF｜內地客讚粉嶺高球場勝深圳　林建岳料4日賽事吸5萬觀眾

「LIV Golf 2026香港站」踏入第三日（7日、周六），大批市民及旅客到場觀賽，其中不少旅客來自深圳。有高爾夫球愛好者今日首次欣賞賽事，讚揚粉嶺高球場相比深圳部份球場更好，又指賽制創新及活動豐富。旅遊發展局主席林建岳表示，正計劃舉辦不同活動吸引高端旅客，並延長他們的留港時間，例如LIV Golf一連4日舉行，驅使海外旅客過夜，料吸引4至5萬人入場，對本港經濟帶來一定幫助。

此外，近日美國襲擊伊朗，局勢不斷升溫。林建岳認為中東局勢短期內對香港影響不大，稱香港盛事對東南亞旅客具有吸引力，惟長期影響會密切觀察。



此外，近日美國襲擊伊朗，局勢不斷升溫。林建岳認為中東局勢短期內對香港影響不大，稱香港盛事對東南亞旅客具有吸引力，惟長期影響會密切觀察。



「LIV Golf 2026香港站」由2026年3月4日起，一連四日在粉嶺高爾夫球場上演國際賽事。（倪清江攝）

「LIV Golf 2026香港站」踏進第三日，大批市民及旅客到場觀賽，當中不少為內地旅客。（倪清江攝）

賽事匯聚13支勁旅，共計57名頂尖球手。（倪清江攝）

賽事第三日天公造美 大批市民及旅客到場觀賽

「LIV Golf 2026香港站」由本周四（4日）起，一連四日在粉嶺高爾夫球場上演國際賽事，匯聚13支勁旅，共計57名頂尖球手。活動今日（7日、周六）踏進第三日，天公造美正適合舉辦戶外活動，大批市民及旅客到場觀賽，當中不少為內地旅客。

深圳旅客南下感受氣氛︰熱愛嘅話邊度都唔遠

其中深圳旅客潘小姐4年前開始打高爾夫球，由於粉嶺與深圳的距離相當近，加上現場氣氛良好，已第三次到場觀賽。而陪伴到場的甄小姐同樣來自深圳，雖然她無接觸高爾夫球，但經常來港品嚐美食及觀看演唱會，因此她對傍晚舉行的電音音樂會感到期待，稱日後會再來參加活動。

熱愛嘅話邊度都唔遠，我哋邊度都會去。 深圳旅客甄小姐

深圳旅客潘小姐及甄小姐（左及右）。（倪清江攝）

深圳旅客張小姐首次到粉嶺高爾夫球場欣賞賽事。（倪清江攝）

讚粉嶺高爾夫球場比深圳更好、賽制創新及活動豐富

另一名深圳旅客張小姐在高爾夫球教練介紹下，今日首次到粉嶺高爾夫球場欣賞賽事，計劃晚上返回深圳。她讚揚活動的場地不錯、賽制創新及活動豐富，反觀過去曾觀賞的沙特阿美賽事指示混亂。

我覺得粉嶺球場確實還不錯吧，相比深圳一些球場來說。我以前沒有來過粉嶺球場，主要在深圳觀瀾湖什麼的。 深圳旅客張小姐

旅遊發展局主席林建岳認為中東局勢短期內對香港的影響不大。（倪清江攝）

林建岳︰中東局勢短期內對香港影響不大

旅發局主席林建岳表示，今年第三年舉辦LIV Golf，賽事由3日增加至4日，眾多國際球星雲集香港比賽，料吸引4至5萬人入場。被問到近日美國襲擊伊朗，他認為中東局勢短期內對香港影響不大，稱香港的盛事對東南亞等地旅客具有吸引力，惟長期影響會密切觀察。

旅發局正計劃舉辦不同活動吸引高端旅客

林建岳又指，本港今個月將舉行巴塞爾藝術展（Art Basel）、國際七人欖球賽，以及不同演唱會等，相信能夠吸引旅客來港，而局方正計劃舉辦不同活動吸引高端旅客，期望通過活動延長他們的留港時間，例如LIV Golf一連4日舉行，驅使海外旅客過夜，相信對本港經濟帶來一定幫助。