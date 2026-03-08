婦女節｜中年師奶走出廚房　首踏職場當電車車長：覺得𠵱家好威水

現年54歲的電車女車長向會琼（琼姐），7年前毅然走出廚房，人生首次踏足職場，竟然選擇駕駛電車。她憶述當初由家庭主婦變身要應對家庭以外的世界，難免感到不安，但其閱歷因工作而擴闊，更首次嘗到財政獨立的滋味。



眨眼間7年過去，琼姐已完全融入社會，工作更能獨當一面。她回顧這段時間的變化，說着：「以前係一個母親、一個妻子嘅責任，喺一個小家庭。𠵱家我係對住社會、香港嘅市民，我覺得𠵱家自己揸車好威水。」



琼姐七年前才首踏職場。（梁鵬威攝）

琼姐本身是重慶人，其後嫁到香港，一直是家庭主婦。直至7年前，女兒已成長升讀大學，琼姐獲鼓勵放下照顧家庭的重任，人生首次踏入職場。她最初找工作時全無方向，直至看到電車公司的招聘廣告，令她想起小時候看電視劇《上海灘》中的電車形象，覺得駕駛電車會很「威水」，所以便去考車牌，再應徵電車車長。

當了半輩子家庭主婦的她，對家庭以外的世界感到不安。

以前成日買餸煮飯、湊女，我嘅生活圈都係屋企，冇同出面接觸。嗰時我好擔心：嘩，出邊我都唔知係點樣㗎。 香港電車車長向會琼

閱歷因工作而擴闊 回味首嘗財政獨立：真係好開心！

然而，工作為她帶來的改變顯而易見，她變得大膽了很多，有時被乘客稱讚，亦會令她很開心，感到自己被社會需要。琼姐不再是家庭主婦，與家人見面時間自然減少，但完全不影響她與家人的關係，反而令關係改善。

冇出嚟見過呢，個思想真係會窄少少。𠵱家出嚟做嘢，反而好似理解我先生、我個女嘅諗法多啲。 香港電車車長向會琼

除了性格、閱歷上的改變外，最實際的，還有財政獨立。以往當家庭主婦時，要「攤大手板」問丈夫拿錢作日常開支，但她很多時也不敢拿太多，怕對方不夠用。現在她除了能承擔個人生活費外，還有餘錢請家人吃飯。被問及第一次拿到薪水的感受，她眼神立即閃光，像個小女孩般：

第一次出糧⋯⋯嘩，第一次出糧，真係好開心。我同我個女、我先生講，我第一次出糧，請你哋食飯！吃大餐！ 香港電車車長向會琼

琼姐難忘首嘗財政獨立的感覺。

丈夫在妻子蛻變中扮演重要角色 琼姐：我覺得𠵱家自己揸車好威水

在這個蛻變的過程中，她的丈夫依然扮演重要角色。不過，其丈夫護妻心切，最初並不支持琼姐人到中年才初踏職場，深怕她因見識不多而被欺負。但當時已退休的丈夫仍是口硬心軟，會坐上妻子駕駛的電車，陪伴着琼姐開工跟她「遊車河」。琼姐有丈夫在身邊，也會較安心。

工作至今七年，她現已完全融入社會。回望家庭主婦生涯，她輕易道出分別：

以前係一個母親、一個妻子嘅責任，喺一個小家庭。𠵱家我係對住社會、香港嘅市民，我覺得𠵱家自己揸車好威水。 香港電車車長向會琼

鐵騎士化身電車車長 女兒覺得很瀟灑

另一位女車長簡漢玲（玲姐）則累積了不少工作經驗，如會計、樓面等，更在18歲便已有電單車駕駛執照，其後更考獲其他車種的駕駛執照。

揸電車同揸私家車係兩回事，但揸咗電單車再揸電車，個警覺性會高啲。揸電單車係需要好高嘅警覺性，所以揸電車望鏡嗰啲會好咗。 香港電車車長簡漢玲

玲姐認為，駕駛電單車需要很高警覺性，有助駕駛電車。

她與女兒是九龍人，之前未見過電車。她成為車長後，女兒不時在課外活動後會算準時間，等待媽媽駕駛的電車駛至，上車陪媽媽坐到總站，再一起回家。

之前揸電單車冇畀佢點坐，𠵱家坐電車又通風，佢會覺得瀟灑⋯⋯鍾意跟我。 香港電車車長簡漢玲

公司設「兩集更」，即上午及下午及工作三至四小時，中間有休息空檔，方便處理家務、買菜等，週六及週日也可以休假，享受家庭樂。她很喜歡這種編更安排，認為中間有時間回家打點及休息。

玲姐很喜歡「兩集更」安排。

電車為本港陸路交通中女性員工比例最高

香港電車人力資源、行政、可持續發展總監楊可欣指，香港電車現時有逾40位女車長，女車長比例達14%，兩年間增幅近三成；亦成為本港陸路交通中，女性員工比例最高的。而香港電車希望建構家庭友善的工作環境，過去兩年間新增了家庭友善假及親子假各一日，方便員工照顧家中長輩、子女，或處理家庭事務。