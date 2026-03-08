婦女節｜22歲女當上巴士維修員「師妹」冀成工程師　無懼家人質疑

今日（3月8日）是國際婦女節，雖然現今女性權益已獲普遍重視，但女性投身社會工作，仍少不免面對一些先天困難。其中年僅22歲的九巴「維修技術訓練 - 巴士維修證書課程」學生張楚珊（阿珊），在只有1.5%女員工的巴士維修組工作，其「師妹」身份成雙面刃，一方面會受特別照顧，但同時會引來不少質疑聲音，包括最初不獲父母支持，連過年遇見親戚，也要面對「有說話聽」的尷尬場面，要踏上維修巴士之路並不易走。



不過，阿珊慶幸能夠苦中作樂，她曾花上一星期為一輛巴士進行維修，而難以拆解的巴士故障原因，竟成為她堅持下去的動力，下班回家後仍在思考問題。當她成功拆解問題後，獲取前所未有的成就感，令她渴望繼續在這份工作發展：「短期內我想訓練自己成為一個工程師，就睇吓之後升到啲咩位置。」



作為技術訓練生的阿珊真的要在工廠落手落腳工作。（夏家朗攝）

技術訓練生真的要在工廠落手落腳工作。（夏家朗攝）

雖然年紀輕輕，但阿珊已有不同工作經驗，如舞台搭建、餐飲廚房、會所設施管理、文職等，但每一份工也做不久，未獲得過成功感。由於她生性好動，加上不怕骯髒，所以即使理科較弱，她去年仍報讀了九巴「維修技術訓練 - 巴士維修證書課程」，開始兩年的技術訓練生生涯。

巴士維修組僅1.5%女員工 「師妹」身份成雙面刃

技術訓練生真的要在工廠落手落腳工作。她認為力氣上能夠應付，但工作環境很骯髒，尤其是維修時雙手難免會沾上「偈油」，令整對手變得黑漆漆。另外，巴士維修組的女員工僅佔整體約1.5%，工作時被男性圍繞，對阿珊而言是一把雙面刃，既會因為女生身份而受到同事特別照顧，但同時會引來質疑。她指最初加入時，師傅都不太敢將工作交給她，直至後來做久了，能力受肯定，情況才有所改善。

過年親戚「有說話聽」 父母起初不支持

應付全新工作環境已經很難，與家人解釋同樣是另一課題。過年見親戚時，難免會聽到「女仔人家做埋啲咁粗魯嘅嘢」等的說話。而在報讀課程前，阿珊已預知到父母不會支持，所以她「先斬後奏」，在報讀後才通知他們。父母最初如阿珊所料地不支持，但現時看到女兒第一次在一個工作環境中安定下來，他們亦沒再投訴。

破解巴士故障之謎帶來成就感 「冇腳雀仔」滿足安定下來

能令阿珊第一次在一份工作中安定下來的是成就感。她曾花一星期為一輛巴士進行維修，起初發現巴士儀表板上的「叉池燈」（充電故障燈）亮起，更換過不同零件後，叉池燈仍然亮着，令她百思不得其解，下班回家後仍在思考問題所在。

有一天，她與師傅討論後，主動提出仍未檢查充電線路保護系統，二人其後檢查後，果真發現其中一組控制線路的保險絲損壞，更換該零件後，巴士便恢復正常，終於成功破解，為她帶來一份成就感。這份感受令她渴望繼續在這份工作發展：「短期內我想訓練自己成為一個工程師，就睇吓之後升到啲咩位置。」

阿珊說，成就感令她渴望繼續在這份工作發展。（夏家朗攝）

30歲女車長：育兒、工作和興趣的平衡

22歲的阿珊考慮的是工作帶來的成就感，30歲的姓林車長（英文名May）考慮的則是工作與家庭的平衡。她與丈夫同為全職巴士車長，育有一名7歲兒子，他們平時會遷就對方的更份，以互相輪替去照顧兒子，而九巴的員工子女設施則幫了她不少。

她說，設施最大優點是免費，時間亦彈性。例如逢星期六，她會將兒子暫託於設施，自己則到長沙灣上興趣班，享受「Me Time」，令即使在育兒和工作雙重夾擊中，仍能找到屬於自己的寧靜時刻。

林車長（紅衣）要考慮育兒、工作和興趣的平衡。（夏家朗攝）

林車長與兒子。（夏家朗攝）

九巴員工子女設施設於九巴美孚月輪街車廠，去年11月起試運，舉辦過不同活動，包括農曆新年及聖誕派對、音樂活動、感官遊戲等。設施內有幼兒工作員負責照顧小朋友，員工可以透過九巴內部通訊熱線報名。現時已有近40名員工曾使用設施。

子女設施內外也有不同遊樂設施。（夏家朗攝）

設施內外也有不同遊樂設施。（夏家朗攝）

子女設施內外也有不同遊樂設施。（夏家朗攝）

更多設施照片：

