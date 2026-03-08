LIV Golf｜賽事增至4日　哥球會料入場人數、經濟效益勝以往

一連四日的「LIV Golf 2026香港站」，今日（8日）來到尾聲。香港哥爾夫球會會長郭永亮指，今年賽事增至4日，相信入場人數、經濟效益都比以往高。球會來年會研究在賽事中加入更多元素，令氣氛更好，亦會提早宣傳，期望繼續辦好香港盛事活動。



「LIV Golf 2026香港站」3月5日開波，賽事匯聚13支勁旅，共計57名頂尖球手。圖為3月7日賽事第三日情況。（倪清江攝）

郭永亮指，今年賽事從3日增至4日，加上球會在大灣區及海外宣傳，相信今年入場數字上升。他又指，購物區很多產品已經售罄，相信活動成功吸引高端消費，經濟效益亦有增加。

球會來年將會繼續舉辦LIV Golf賽事，郭永亮指會更早開始宣傳，並研究在音樂會中加入更多元素，希望改善場内氣氛，繼續做好香港盛事活動。

就高球場司法覆核案，政府早前提出上訴，郭永亮指不會影響進行賽事，又稱球會初心是推動高爾夫球發展，會繼續做好自己的角色。