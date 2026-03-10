城大副教授杜渡疑為省1.6萬佣金　1千元賄賂經紀　提供利益罪成

城大副教授杜渡簽下臨時租約後，即日下午「撻訂」，涉想以1000元叫美聯地產經紀「私了」，以省卻1.6萬元佣金，遭廉署控以提供利益罪。案件今（10日）在沙田裁判法院裁決，裁判官裁定被告罪成。案件將押後至3月25日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告續准保釋。



裁判官施祖堯認為，若然1千元是被告真誠給予給予經紀作為賠償，根本無須在訊息中解釋「私了」的意思，他明顯是知道違約的代價比一千元大，才會提出「私了」。施官認為，被告的行為破壞地產經紀與公司的忠誠，亦非合理辯解。



被告杜渡，48歲，城市大學經濟金融系副教授，被控1項向代理人提供利益罪，指他於2022年11月6日，向美聯物業代理有限公司客戶總監鍾芳宙提供1000元，作為鍾協助杜渡向美聯物業隱瞞一份，涉及業主黃偉強和租客杜渡簽訂的物業臨時租賃協議，已於2022年11月6日由鍾促成，而該協議亦於同日因杜違約而被取消。

被告杜渡指經紀未向他解釋臨時租約。(陳蓉攝)

美聯經紀鍾芳宙指被告杜渡簽約後反口，又指杜作為大學教授有這等水平：「我好擔心香港學生得到咩教育。」(朱棨新攝)

被告同時看美聯及中原介紹的單位

處理涉案租約的美聯經紀鍾芳宙早前供稱，被告於2022年11月找她，稱想到沙田銅鑼灣山路18號壹號，雲頂雲頂峰的租盤「睇樓」，他們同月6日與單位黃姓任律師的業主見面。被告參觀完一個300平方尺單位後，再經中原地產介紹看屋苑另一個單位。

被告早上簽下睇樓紙 下午稱不租

被告同日表示會租黃的單位，並與鍾代表的美聯簽下寫下臨時租約和「睇樓紙」。因黃急著離開，被告未有即場支付1個月租金和按金共3.2萬元，並自稱大學教授，黃信被告故沒收錢。惟被告同日下午透過微信告知鍾，他不租住黃的單位了，並要求取消臨時租約。

取消臨時稱約仍需付按金及佣金

鍾指，若被告要取消臨時租約，都需向黃支付1.6萬元按金，另需向美聯支付1.6萬佣金，合共3.2萬元。被告繼而在訊息稱，希望鍾「以對待朋友方式」處理，和：「給你一千塊補償」，鍾拒絕「私了」。

鍾指被告曾要求直接私了

被告又稱「在內地…如果兩個人相互也有一點交情….直接私了，根本不用讓公司知道，我可能還是更習慣像內地那種處置方式….香港什麼都一板一眼，我覺得真的沒必要。」鍾說被告非剛到香港，質疑他為何不用香港的準則，直指說法很荒謬。

辯方指鍾未有解釋臨時租約

辯方指，鍾沒向被告解釋臨時租約。鍾反對之餘，重申臨時租約上亦有列明，若悔約需要支付美聯1.6萬元。鍾又質疑被告識字才簽臨時合約，並說：「作為大學教授咁嘅水平，我好擔心香港學生得到咩教育。」

案件編號：STCC3709/2025