城大副教授杜渡涉行賄　經紀指合約有列悔約條款　質疑被告水平

城大副教授杜渡涉1000元賂賄地產經紀案續審，女經紀今(23日)續接受辯方盤問，辯方質疑女經紀因遭被告投訴在睇樓紙寫錯日期，因而向廉署誣告被告，女經紀否認其實，並重申臨時合約有列明悔約須付3.6萬元，指被告識字才簽臨時合約，並說：「作為大學教授咁嘅水平，我好擔心香港學生得到咩教育。」裁判官施祖堯裁定被告表證成立，被告選擇不作供，案件押後至2026年2月3日作結案陳詞。



被告杜渡，48歲，城市大學經濟金融系副教授，被控1項向代理人提供利益罪，指他於2022年11月6日，向美聯物業代理有限公司客戶總監鍾芳宙提供1000元，作為鍾協助杜渡向美聯物業隱瞞一份，涉及業主黃偉強和租客杜渡簽訂的物業臨時租賃協議，已於2022年11月6日由鍾促成，而該協議亦於同日因杜違約而被取消。

美聯經紀鍾芳宙指被告杜渡簽約後反口，又指杜作為大學教授有這等水平：「我好擔心香港學生得到咩教育。」(朱棨新攝)

被告杜渡在城市大學任副教授。(陳蓉攝)

辯方質疑簽正式租約才算聘請美聯

辯方今續盤問美聯經紀鍾芳宙時指，被告理應在2022年11月7日，簽署正式租約時，才算聘請美聯任代理。鍾不同意說法，並稱她在同月6日帶被告睇樓時，已是以美聯經紀身份行事，反問：「佢唔係委託美聯帶佢上去，搵看更帶佢上去？」

鍾強調臨時租約有列明悔約亦要付費

辯方再指鍾沒有向被告解釋臨時租約，鍾反對之餘，重申臨時租約上亦有列明，若悔約需要支付1.6萬元。鍾又質疑被告識字才簽臨時合約，並說：「作為大學教授咁嘅水平，我好擔心香港學生得到咩教育。」

辯方指鍾因遭被告投訴而告上廉署

辯方指鍾因不滿遭被告投訴她寫錯睇樓紙日期，被告因這事向地產代理監管局投訴，所以鍾才向廉署舉報被告行賄。鍾否認，又解釋她不小心寫錯日期，又指寫錯日期對她並沒裨益，她更因而被地監局罰款3000元。

案件編號：STCC3709/2025