葉劉譴責搞聯署促陳家珮辭職屬干預越位　濫用美國劣招違憲制設計

新民黨立法會議員陳家珮灣仔逆線行車事件，被前民主思路成員姚潔凝發起聯署要求辭職。黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀表示，案件已進入司法程序，外界不應干預太多，並指姚潔凝的行為應該被譴責，是從美國和台灣學回來的劣質招數，破壞得來不易的制度穩定和社會和諧，雖然不是非法，但違反憲制設計。



陳家珮已就逆線行車與警方錄口供，葉劉說事件已經進入司法程序，由律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。（資料圖片）

指陳家珮事件已進入司法程序 不應干預「越位」

葉劉淑儀今日（29日）接受Now新聞《大鳴大放》專訪，談及接班人陳家珮上周在灣仔逆線行車事件，稱所接觸的中產不認為事件太嚴重。陳家珮已與警方錄口供，葉劉說不想評論個案，事件已經進入司法程序，由律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，外界不應太多干預。

根據《基本法》第63條，香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。如果太多聲音說要怎樣控告某人、要怎樣嚴重處罰她，就會形成一種干預，這就是越位、就是越位了。 葉劉淑儀

陳家珮早前因逆線行駛向警方自首，她昨日表示搭乘巴士上班。（王海圖攝）

批姚潔凝要求聯署是「劣質招數」 人多聲大就夠惡

至於昨日（28日）前民主思路成員姚潔凝發起聯署，要求陳家珮辭職，舉例前民政局局長徐英偉因為在疫情期間出席生日宴而辭職，形容「公職人員必須按照同一標準監督和問責」，葉劉淑儀表示，聯署要不得、值得譴責，是從美國和台灣學回來的劣質招數。她解釋過往反對派經常濫用工具，要求某些官員和公眾人物下台。

你叫多些人簽名，就要求某人下台，那你即是人多聲大就夠惡，即是破壞得來不易制度穩定以及破壞社會和諧。雖然沒有說聯署是非法，但違反了憲制的設計。 葉劉淑儀

葉劉淑儀強調，事後已提點陳家珮做好榜樣，不可以有任何瑕疵成為把柄。（夏家朗攝）

指陳家珮正聘司機 暫時坐巴士上班

不過葉劉淑儀又強調，事後已提點陳家珮做好榜樣，不可以有任何瑕疵成為把柄，稱她根本不應自己駕駛，因作為議員經常趕時間。葉劉說，陳家珮正聘請司機，此前會一直坐巴士開工，並已經提醒議員黨友，行為要非常謹慎和循規蹈矩，不能有任何偏差。