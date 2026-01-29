葉劉譴責搞聯署促陳家珮辭職屬干預越位 濫用美國劣招違憲制設計
新民黨立法會議員陳家珮灣仔逆線行車事件，被前民主思路成員姚潔凝發起聯署要求辭職。黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀表示，案件已進入司法程序，外界不應干預太多，並指姚潔凝的行為應該被譴責，是從美國和台灣學回來的劣質招數，破壞得來不易的制度穩定和社會和諧，雖然不是非法，但違反憲制設計。
指陳家珮事件已進入司法程序 不應干預「越位」
葉劉淑儀今日（29日）接受Now新聞《大鳴大放》專訪，談及接班人陳家珮上周在灣仔逆線行車事件，稱所接觸的中產不認為事件太嚴重。陳家珮已與警方錄口供，葉劉說不想評論個案，事件已經進入司法程序，由律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，外界不應太多干預。
根據《基本法》第63條，香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。如果太多聲音說要怎樣控告某人、要怎樣嚴重處罰她，就會形成一種干預，這就是越位、就是越位了。
批姚潔凝要求聯署是「劣質招數」 人多聲大就夠惡
至於昨日（28日）前民主思路成員姚潔凝發起聯署，要求陳家珮辭職，舉例前民政局局長徐英偉因為在疫情期間出席生日宴而辭職，形容「公職人員必須按照同一標準監督和問責」，葉劉淑儀表示，聯署要不得、值得譴責，是從美國和台灣學回來的劣質招數。她解釋過往反對派經常濫用工具，要求某些官員和公眾人物下台。
你叫多些人簽名，就要求某人下台，那你即是人多聲大就夠惡，即是破壞得來不易制度穩定以及破壞社會和諧。雖然沒有說聯署是非法，但違反了憲制的設計。
指陳家珮正聘司機 暫時坐巴士上班
不過葉劉淑儀又強調，事後已提點陳家珮做好榜樣，不可以有任何瑕疵成為把柄，稱她根本不應自己駕駛，因作為議員經常趕時間。葉劉說，陳家珮正聘請司機，此前會一直坐巴士開工，並已經提醒議員黨友，行為要非常謹慎和循規蹈矩，不能有任何偏差。
趕時間的時候，很多駕駛人士都是越雙白線、非法下車等情況，我想很多人也有，但她（陳家珮）不可以，她不可以有任何瑕疵成為把柄，她要成為一個好模樣。
