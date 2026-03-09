《長津湖》製片于冬被指在澳門欠款 被澳門永利追473萬連利息
撰文：郭顥添
出版：更新：
曾出品《長津湖》，《明月幾時有》等電影的電影製片人于冬，被澳門永利賭場指欠逾473萬元款項未還，永利本月3日入稟香洪高等法院向于追討欠款連利息。
原告澳門永利渡假村(澳門)股份有限公司，被告于冬。入稟將指，于冬是電影製片，他亦是博納影視娛樂有限公司的總裁，于在原告賭場的客戶。
永利指于於2024年5月借1千萬
入稟狀指，于在2024年5月1日曾向永利借款1千萬元，于原定需在同月16日還款，但于至同年11月只還了部份欠款，仍欠永利約573萬多元。
指于曾以支票還款但票被銀行退回
于於2026年1月向永利發出支票償還餘款，但支票卻被銀行退回。于在今年2月1日再還1百萬元，令其欠款降至473萬多元，但至今仍未償還。
永利因而在今年3月3日入稟高等法院向于追討該筆欠款，並追討該筆欠款的相關利息。
案件編號：HCA 375/2026
蛟龍行動︱林超賢賀歲作遭黑粉負評圍攻票房仆直 于冬：絕不撤檔港台31台國慶播《長津湖》 狂收54億人民幣成上年票房之冠羅傑承父女被指違借貸協議被追逾1600萬 原告曾申請將羅破產前亞姐羅麗莎聲稱曾借1000萬予何柱國 入稟向何的遺產執行人追討