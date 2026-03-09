《長津湖》製片于冬被指在澳門欠款　被澳門永利追473萬連利息

曾出品《長津湖》，《明月幾時有》等電影的電影製片人于冬，被澳門永利賭場指欠逾473萬元款項未還，永利本月3日入稟香洪高等法院向于追討欠款連利息。



原告澳門永利渡假村(澳門)股份有限公司，被告于冬。入稟將指，于冬是電影製片，他亦是博納影視娛樂有限公司的總裁，于在原告賭場的客戶。

博納影業集團總裁于冬先生被永利入稟追欠款。（視覺中國）

《長津湖》出品人于冬、導演徐克、主演吳京等上台領獎。

《明月幾時有》監製兼博納影業集團總裁于冬表示，當年5部入圍最佳電影的作品，4部由博納製作，又謂香港電影在內地舉足輕重。（網上截圖）

2018年4月15日，于冬與許鞍華出席香港第37届香港金像獎。(資料圖片)

《明月幾時有》當年為全晚電影金獎像最大贏家，獲最佳電影等多個大獎，由于冬、許鞍華、葉德嫻等人一同上台領獎。（陳順禎攝）

永利指于於2024年5月借1千萬

入稟狀指，于在2024年5月1日曾向永利借款1千萬元，于原定需在同月16日還款，但于至同年11月只還了部份欠款，仍欠永利約573萬多元。

指于曾以支票還款但票被銀行退回

于於2026年1月向永利發出支票償還餘款，但支票卻被銀行退回。于在今年2月1日再還1百萬元，令其欠款降至473萬多元，但至今仍未償還。

永利因而在今年3月3日入稟高等法院向于追討該筆欠款，並追討該筆欠款的相關利息。

案件編號：HCA 375/2026