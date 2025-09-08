前亞姐羅麗莎聲稱曾借1000萬予何柱國　入稟向何的遺產執行人追討

曾與已故富商何柱國傳誹聞的1998年亞姐冠軍羅麗莎，聲稱數年前何曾遇經濟困難而向她借款，之後何有還款，但後來又再向她兩度借錢，合共1000萬元。羅稱她今年3月曾叫何還款不果，至何近月去世後，向其遺產執行人要求還款亦不成功，羅遂於上周五(5日)入稟高等法院追討欠款和相關利息。



羅麗是1998年的亞姐冠軍，她曾與已故富翁何柱國傳出誹聞。（視覺中國）

何柱國曾任全國政協常委。（資料圖片）

何柱國於2025年6月11 日逝世，並於同月29日出殯。何柱國兒子何正德、媳婦林恬兒及女兒何詩曼捧遺照步出殯儀館上靈車。（梁鵬威攝）

曾與與何柱國傳出緋聞的羅麗莎，淡出娛樂圈後從商，並曾開設傢具店等生意。（視覺中國）

原告為羅麗莎，被告為何柱國的太太、其遺產執行人黃敏珊。

何曾借1100萬還款2000萬

入稟狀指，何柱國自2020年底遇上經濟困難。於2021年8月12日，羅麗莎和何柱國達成口頭協議，羅借了1100萬元予何柱國。同日稍後，何柱國同日把2000萬元存入羅的戶口，羅不知道何柱國為何要轉帳給她。

指何之後再借款兩次合共1000萬

何柱國於同年8月13日，再口頭向羅借1500萬元，羅便轉帳1500萬予何。扣除何早前多還的900萬元，羅因此只是借給何600萬元。及至2022年3月16日，羅再按何的要求，借400萬元給何。

數月前曾向何追討還款不果

羅稱自2025年3月起，曾要求何柱國償還該兩筆合共1000萬元的欠款不果。何於2025年6月11日去世。羅曾向何柱國的遺產執行人追討，但未能討回欠款，因而入稟向其遺產執行人還款。

案件編號：HCA1676/2025