宏福苑｜紅十字會收逾5.3億捐款　五成半用於緊急應變及現金援助

大埔宏福苑發生五級大火至今3個多月，香港紅十字會今日（10日）公布，至今收到逾5.3億元捐款，當中五成半捐款用於緊急應變及現金援助，包括為所有住戶提供為期6個月的現金支援等。紅十字會指，會持續為受影響家庭提供經濟、心理、醫療及生活重建等方面的支援。



香港紅十字會向受影響家庭派發「Red Cash Card」八達通卡。（香港紅十字會提供）

55%捐款用於緊急應變及現金援助

紅十字會表示，將五成半捐款用於緊急應變及現金援助，包括為所有住戶提供為期6個月的現金支援、為10個罹難外傭家屬提供12個月的現金援助等；四成投放於復元及備災工作，包括於過渡性房屋推行社區項目、備災教育、心理及健康訓練，以及急救課程等，並於大埔成立服務點，預計今年6月投入服務。

流動情緒支援站為居民提供心理教育及臨床心理服務。（香港紅十字會提供）

少於5%款項用於火災產生的服務支援 實報實銷

紅十字會又指，不超過捐款額5%的款項，將用於是次火災產生的服務支援，包括審計和銀行費用、物流、電子通訊、印發資料等支出，相關開支將專款專用，實報實銷。會方將定期向捐款者及公眾交代工作進度，並於項目完結時提交獨立財務審計報告。

紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻表示，已通過一戶一社工向受火災影響家庭及外傭派發紅十字會八達通卡，及按各家庭需要已向1,762戶派發了三個月的現金援助，在未來三個月將繼續派發。她又指，已預留1.2億元向往後仍然有需要的家庭發放現金。

（左起）紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻與候任行政總裁／秘書長林傳芃。（香港紅十字會提供）

紅十字會訪問163戶已領取現金援助的家庭，其中78%的家庭已使用一半或以上現金，主要開支包括食物、家電、日用品、衣物、租金及交通費，例如用於為有睡眠窒息症的家人買呼吸機、護老院費用、小朋友玩具及興趣班以幫助他們復原心理創傷。

有57%的家庭表示，紅十字會的現金援助佔火災後每月家庭收入一半或以上。部份家庭火災後收入減少，例如原以租金收入維生的退休人士，因處理火災事宜及照顧家人而辭職，而他們的支出則增加，包括租金、醫療，或因搬區而增加的交通費用。