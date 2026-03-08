3工人盜竊宏福苑居民財物　警方周一推4招防盜　工人離開前須搜身

大埔宏福苑去年11月26日發生大火，7幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。警方上周四（3月5日）拘捕3名男工人，他們涉嫌在宏泰閣一單位內盜竊，警方已經起回價值約9萬元的贓物。



警務處處長周一鳴今（8日）表示，共接獲81宗宏福苑居民報案財物被盜竊，明日（9日，星期一）起恢復宏福苑加固工程，警方將推4招加強保安。工人不准帶首飾、手錶上樓，最多可袋500元現金隨身；警方會首先檢查單位内有沒有貴重財物；工人離開時須接受警員搜身；警方會加強管控宏福苑附近一帶。



周一鳴指，明日開始恢復宏福苑加固工程，警方將加強保安措施，包括工人離開時，須接受警員搜身，警方亦會使用金屬探測器等檢測工具。（董素琛攝）

周一鳴：警方收到81宗報案 關注單位内財務有否失竊

周一鳴表示，由事發到今日下午5時，警方收到81宗報案，涉及宏福苑居民關注單位内財務有否失竊。他表示，警方會到相關單位查看，但有可能部分單位損毀嚴重，甚至已變灰燼。

他指有報案人聲稱信用卡被盜竊，警方正積極跟進，呼籲居民如有需要應聯絡銀行停用該信用卡。至於事件是否涉及人為疏忽，他稱會做檢討，不排除會有紀律行動。

警方早前（5日）到宏福苑調查，有單位曾傳出燈光。（居民提供圖片）

設儲物櫃供工人放置自身財物 禁帶首飾、手錶上樓

周一鳴表示，明日（9日）開始恢復宏福苑加固工程，警方將加強保安措施，包括：

1.加強警方人手，負責管控宏福苑附近一帶；

2.將安排儲物櫃，供工人放置自身財物，包括現金、首飾、手錶等；同時所有工人不可帶超過500元現金上樓，以及可帶手機；

3.上到單位後，警方會首先檢查單位内有沒有明顯的貴重財物，如有會作記錄並跟工人核對。工人施工時，警員亦會在附近；

4.工人離開時，須接受警員搜身，警方會使用金屬探測器等檢測工具。



警方上周四揭捕3名男工人 身上檢獲值約9萬元首飾

警方早前（6 日）在記者會表示，上周四（5日）下午約1時半，發現3名男工人進行加固工程期間形跡可疑。調查期間，人員在3人身上檢獲7件、共值約9萬元的首飾，相信是他們從負責加固的單位內偷取，遂拘捕該3名工人。

大埔警區重案組已聯絡涉事單位的戶主，確認相關首飾均為其個人物品。警方亦巡查3名被捕人曾進行工程的單位，未有進一步發現。

現時所有進入宏福苑的工人須向警方登記資料和出示身份證，並交代工作性質、工作樓層等，亦要在警務人員陪同下才能進出大廈；工人離開大廈時，警方亦會搜查其是否有可疑物品。當局表示，政府跨局跨部門正積極推進讓宏福苑居民返回單位查看及執拾的行動，今個月內會作出公布。