宏福苑安置｜銀行業支援「樓換樓」按揭安排　供款息率不遜原單位

宏福苑大火，政府早前向災民提出多個長遠安置選項，包括「樓換樓」。金融管理局今日（4日）表示，銀行業界推出三項跟進措施，包括延長災民各類貸款的還款寬限期；選擇「樓換樓」方案的居民則可以轉換抵押品至新的單位，按揭貸款的供款息率及期數將不遜於現有貸款； 進一步延長現有按揭貸款，包括本金和利息的還款寬限期，直至新單位入伙等。



金管局表示，考慮到宏福苑居民需時了解長遠居住安排方案下的不同選項，以作出財務安排，銀行業界宣布推出三項跟進措施。（資料圖片）

延長各類貸款的還款寬限期至11月底

所有28間零售銀行將延長受影響人士現有的按揭、私人及信用卡等貸款還款寬限期6個月至今年年11月底，以紓緩受影響人士的短期財務壓力。

支援按揭安排 新樓按揭息率不遜於現有按揭貸款

選擇「樓換樓」的居民，銀行業將協助抵押品轉換，以全新資助出售單位取代原有宏福苑單位。按揭銀行同意在完成抵押品轉換後，按揭貸款的條款，包括供款息率及期數將不遜於現有按揭貸款。 銀行亦會進一步延長現有按揭貸款，包括本金和利息的還款寬限期，直至新單位入伙。如居民選擇現金收購選項並償還現有按揭貸款，當他們自行安排長期住房時，按揭銀行會靈活處理新的按揭貸款。

金管局、銀行公會及銀行業界將設立溝通平台，包括透過房屋局統籌的「解說專隊」，了解宏福苑居民的具體需要，並為每宗個案提供合適的協助。