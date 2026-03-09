宏福苑安置｜房屋局反駁僅500個大單位選購　指頌雅路西有1500個

政府上月底公布宏福苑長遠安置方案，住戶可透過「特設銷售計劃」選購由房委會或房協提供的合共10個項目。不過房委會文件顯示，6個居屋項目中，與宏福苑單位面積相若（實用面積430至470平方呎）的單位只有500個，引來業主關注。



房屋局局長何永賢今（9日）在社交媒體發文，暗指有關講法不正確，因為未有計及大埔原區頌雅路西的項目，該屋苑全數會有1,500個大單位，連同多區六個項目的500個大單位，以及房協粉嶺百和路和觀塘安達臣道石礦場項目的單位，將有超過2,000個大單位可供宏福苑1至7座的業主選購，超額約250個。



房屋局公布宏福苑特設銷售計劃當中，連同房委會大埔原區頌雅路西的項目，大單位合共有約2,000個，而非只有500個。（何永賢facebook）

房屋局公布宏福苑特設銷售計劃當中，約2,000個大單位分布在房委會七個項目，大埔原區頌雅路西項目佔1,500個。（何永賢facebook）

何永賢：全數3900個單位中 85%面積375平方呎或以上

何永賢稱，「特設銷售計劃」為宏福苑業主提供共有3,900個單位。其中3,500個由房委會提供，僅有540個單位面積300平方呎以下，佔整體僅約15%；餘下約85%單位均為約375平方呎或以上。

在地區分布方面，原區大埔佔整體約38%，啟德佔約19%，九龍灣佔約16%，三者合共2,860個單位。她表示，參考問卷調查結果，地點較貼合大部分宏福苑業主的需求。

房屋局公布宏福苑特設銷售計劃，房委及房協共提3,900個不同大小單位供業主選擇，比需求多一倍。（何永賢facebook）

大埔原區頌雅路西項目全數1500個單位為大單位

何永賢表示，房委會提供給災民業主的大埔原區頌雅路西項目，約有1,500個單位，全數為大單位；其他各區亦有500個大單位，其中啟德和九龍灣有超過300個。她表示，待房協公布其粉嶺百和路項目和觀塘安達臣道石礦場項目後，大單位總數會超過2,000個。

她指該2,000個均是400多呎至500多呎的大單位，與宏福苑的單位相若，數量比早前在問卷調查中表示有意選購資助出售單位的業主多近70%。

如希望原區安置，頌雅路西選址居屋最快2029年上樓，項目已完成土地平整工程，可提供約900個單位。（鄭子峰攝）

房委會在2016年敲定大埔第九區、頌雅路東及頌雅路西的公營房屋發展計劃，合共興建7,800個公屋單位。（立法會文件）

災民業主可在「資助出售單位第二市場」買樓

何永賢表示，除「特設銷售計劃」外，當局另設「資助出售單位第二市場」通道，出售業權的宏福苑業主可以有兩年「綠表資格」，在資助出售單位第二市場自行購買房委會或房協未補價單位；業主亦可運用出售業權所得款項，自行在私人市場購買居所，選擇多元，相信總能找到適合自己的居住安排。

黃碧如：部分居民希望安排在大埔區長遠住屋居所

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如接受香港電台訪問時，房委會是根據政府早前收集居民的意見而作出安排，很多居民有興趣選購新居屋或綠置居，較多選擇啟德啟陽苑和九龍灣盛緻苑，其次是希望安排在大埔區長遠住屋居所等。

被問到大單位屆時會否供不應求，她表示需要同時平衡一般申請者需要，要留下一定數目的單位給他們選擇。她又說，大埔頌雅路西項目原本是公屋項目，因應宏福苑事件，已改成居屋，並且將所有單位面積改成不小於400平方呎。