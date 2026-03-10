美心皇宮進駐旺角MOKO　投資八位數、增三大特色　冀市民留港消費

美心集團扎根香港70年，見證香港飲食文化的轉變與進化。集團今日（10日）宣布，旗下旗艦中菜品牌「美心皇宮」於旺角MOKO新世紀廣場第七間分店正式開幕，並舉行開幕典禮暨午宴。



美心皇宮位於旺角ＭOKO分店開幕，陳百里（圖左五）及江旻憓（圖左三）均有到場出席開幕儀式。（黃文琪攝）

主禮嘉賓更請來商務及經濟發展局副局長陳百里、立法會飲食界議員梁進及旅遊界議員江旻憓，而午宴設有16圍酒席，美心一眾高層共聚一堂。

冀市民留港消費 「肥水不留別人田」

據介紹，全新的「美心皇宮」既保留傳統手推點心車，亦創新推出即燒乳豬、「美心點心教室」及特色甜品專區，展現中式餐飲的轉型及集團對香港餐飲市場的信心。

美心集團執行董事伍威全表示，美心集團成立至今70年，亦曾經歷不少挑戰，例如北上消費，香港餐飲正在轉型，需求仍在，只是用餐情境、預算與體驗期望有所改變。所以一直優化多元品牌策略，開店亦是對香港經濟投下信心的一票。希望市民留港消費，「肥水不留別人田」。

新店投資八位數字金額 提高小餐桌比例至七成

李文賢指出，為配合本地消費模式的轉變，將小聚會餐桌比例提高至七成。(黃文琪攝)

美心集團首席營運官（中菜及西菜）李文賢表示，新店中設立「美心點心教室」、即叫即烤燒味區、特色甜品專區，以及增設小桌等安排，回應新時代下的顧客需求及消費轉型，又配合本地消費模式的轉變，將小聚會餐桌比例提高至七成。

李文賢又指，是次新店投資了八位數字金額，希望增加新元素吸引更多年輕家庭來飲茶。中菜方面，今年會繼續開設新品牌，有兩間已落實分別在今年4月尾和第三季開幕。

他表示，年初至今西餐，日本菜有輕微增長，而中菜午市穩定，夜市挑戰性較大，預計今年整體餐飲市道保持平穩。

美心中菜廚師在美心點心教室，以粵語及英語教授學員製作點心。(黃文琪攝)

至於「美心點心教室」，是由美心中菜廚師以粵語及英語親自授課。學員可以學習製作逾20多款點心，每堂可學習兩款點心，學費每人每堂由450元起，並於修畢課程後獲贈圍裙、證書，以及價值100元美心皇宮飲食禮券，適合親子、學校團體、公司團隊建立活動及遊客等參與。