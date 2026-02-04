年糕2026｜年糕蘿蔔糕25大推介！美心/華麗園/國金軒/利苑　$50起

年糕2026｜年糕優惠｜農曆新年將至，又是吃賀年食品及應節糕點的時候了！《香港01》「好食玩飛」頻道整合14大年糕推薦，有傳統老字號華麗園、布袋澳六嬸年糕；有酒店出品如麗晶、逸東軒等；亦有IKEA、Fortnum & Mason等推出的創新口味，最平$49.9！

年糕2026【1】美心——無添加肉香菇芋粒蘿蔔糕+皇牌瑤柱蘿蔔糕

美心今年推出一系列賀年食品，包括皇牌瑤柱蘿蔔糕、古法馬蹄糕、無添加肉配方香菇芋粒蘿蔔糕、桂花杞子棗皇糕、斑蘭椰汁糕及金沙奶黃年糕。其中招牌必食的瑤柱蘿蔔糕選用足半底蘿蔔肉，啖啖瑤柱蘿蔔絲，份量十足！另外，無添加肉配方的香菇芋粒蘿蔔糕也素食者之選，以椴木香菇、炸杏鮑菇、芋粒及甘筍粒取代肉品，同時保留口感與香氣！

瑤柱蘿蔔糕$148（原價$198）

芋頭糕：$148（原價$198）

椰汁年糕：$129（原價$173）

古法馬蹄糕 ：$129（原價$173）

香菇芋粒蘿蔔糕：$102（原價$133）

桂花杞子棗皇糕：$102（原價$133）

斑蘭椰汁糕：$98（原價$138）

金沙奶黃年糕：$138（原價$183）



年糕2026【2】華麗園——首創椰汁年糕老字號！4款傳統糕點推介

華麗園創業於1950年，是經典的香港品牌，以傳統的中式糕點聞名。今年華麗園再度推出4款傳統糕點，包括華麗園首創的經典椰汁年糕、精選頂級食材的瑤柱雲腿蘿蔔糕、清甜而不膩的桂花馬蹄糕及瑤柱雲腿芋頭糕。

椰汁年糕：$250（原價$289）

瑤柱雲腿蘿蔔糕：$223（原價$256）

桂花馬蹄糕：$195（原價$222）

瑤柱雲腿芋頭糕：$223（原價$256）



年糕2026【3】布袋澳六嬸年糕——古法石磨+柴火慢蒸傳統年糕

布袋澳六嬸年糕，是西貢布袋澳的特色賀年食品。布袋澳六嬸年糕採用古法石磨、柴火慢蒸、無添加及人造色素的傳統方法製作原味年糕及薑汁年糕，年糕口感煙韌、充滿懷舊風味！布袋澳六嬸年糕亦有蘿蔔糕、芋頭糕、紅豆糕、紫米糕等其他糕點選擇。

原味年糕：$80（小）｜$150（大）

薑汁年糕：$80（小）｜$150（大）

蘿蔔糕：$88（小）｜$165（大）

芋頭糕：$88（小）｜$165（大）

紅豆糕：$75（小）｜$128（大）

紫米糕：$98

馬豆糕：$98

馬蹄糕：$118



年糕2026【4】國金軒——原創金箔燕窩花香椰汁凍糕／巴馬金腿蘿蔔糕

米芝蓮推介中菜食府國金軒今年推出4款珍藝極尚年糕，每款年糕均嚴選香港製造的天然上乘食材，悉心呈獻四款矜貴口味——原創金箔燕窩花香椰汁凍糕、巴馬金腿蘿蔔糕、棗皇薑汁南棗糕及黑糖椰汁年糕。此外，包裝的亦以「年年有餘」、「麒麟賀歲」、「鳳鳴朝陽」及「喜上眉梢」等賀年祝福為主題，高貴典雅，用來送禮絕不失禮！

金箔燕窩花香椰汁凍糕：$508

巴馬金腿蘿蔔糕：$468

棗皇薑汁南棗糕：$398

黑糖椰汁年糕：$398



年糕2026【5】翠亨邨——本地食材+製作6款賀年糕點！

米芝蓮粵菜食府翠亨邨今年誠意呈獻多款賀年年糕，選用香港新鮮食材、堅持本地製作。包括全新登場的陳皮紅豆凍糕、健康之選黑松露芋頭糕、原創白桃桂花凍糕、經典臘味蘿蔔糕、傳統秘方椰汁年糕及清甜爽口馬蹄糕。此外，年糕禮盒亦以多款祝福語為主題，別具意義。

陳皮紅豆凍糕：$278

黑松露芋頭糕：$338

白桃桂花凍糕：$278

臘味蘿蔔糕：$338

椰汁年糕：$278

馬蹄糕：$258



年糕2026【6】東海堂——全新港日融合風味年糕！

東海堂今年誠意獻上多款和式糕點和烘焙禮盒，包括全新口味年糕「鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕」！鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕嚴選日本厚削鰹魚片，慢火熬煮高湯入糕底，展現純正和風精髓！東海堂另有椰汁棗蓉年糕、十勝紅豆小丸子栗子年糕、北海道元貝蘿蔔糕、沖繩海鹽芋頭糕等港日混合的年糕口味可供選擇。

鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕：$127（原價$159）

北海道元貝蘿蔔糕：$143（原價$179）

椰汁棗蓉年糕：$111（原價$139）

十勝紅豆小丸子栗子年糕：$111（原價$139）

沖繩海鹽芋頭糕：$135（原價$169）



年糕2026【7】麗晶酒店——全新賀年減糖年糕+經典臘味蘿蔔糕

麗晶酒店今年推出兩款匠心手作打造的節慶賀年食品，包括全新登場的賀年減糖年糕及經典臘味蘿蔔糕。賀年減糖年糕嚴選上乘食材，經慢火蒸製而成，煙韌細膩中帶出天然甘香，內附麗晶軒安溪鐵觀音茶，減膩又健康！至於臘味蘿蔔糕則嚴選新鮮蘿蔔及頂級風乾臘味，味道鹹中帶甜，搭配雲南熟普洱，味道更昇華！

賀年減糖年糕：$388

臘味蘿蔔糕：$388



年糕2026【8】逸東軒——瑤柱臘味蘿蔔糕／富貴椰汁年糕／黃金馬蹄糕

米芝蓮一星中菜廳逸東軒呈獻經典3款賀年糕點，包括瑤柱臘味蘿蔔糕、富貴椰汁年糕及黃金馬蹄糕。蘿蔔糕採用頂級瑤柱、臘腸、臘肉及蝦米，夾雜清甜蘿蔔絲，香味四溢。椰汁年糕則以紅棗混入新鮮椰汁炮製，帶有椰子清香，口感軟糯。馬蹄糕嚴選新鮮馬蹄配優質蔗糖，口感清甜！包裝方面，則貫徹酒店環保的理念，採用簡約典雅的禮盒承載。

瑤柱臘味蘿蔔糕：$228（原價$288）

富貴椰汁年糕：$208（原價$268）

黃金馬蹄糕：$208（原價$268）



年糕2026【9】九龍香格里拉——米芝蓮星級推介！全新開心果年糕

九龍香格里拉聯乘藝術家陳粉丸，甄選禮盒以非遺剪紙藝術方式呈現新潮的走馬燈。禮盒內配以特製金駿眉年糕及金駿眉茗茶。此外，米芝蓮星級中菜廳香宮亦推出一系列香宮糕點，包括新登場的香宮開心果年糕及香宮金沙奶黃糕，以及經典之作香宮三十年陳皮紅豆年糕、香宮台灣古早鹹甜年糕、香宮臘味蘿蔔糕等。

香格里拉金駿眉年糕甄選禮盒：$438

香宮三十年陳皮紅豆年糕：$438

香宮臘味蘿蔔糕：$398

香宮臘味芋頭糕：$398

香宮椰汁年糕：$368

香宮鳳凰馬蹄糕：$368

香宮開心果年糕：$398

香宮金沙奶黃糕：$368

香宮薑汁黑糖棗皇糕：$368

香宮台灣古早咸甜年糕：$298

香宮特選年糕禮盒：$698



年糕2026【10】嘉里酒店——紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕+紅糖班蘭椰汁年糕

嘉里酒店紅糖中菜廳呈獻一系列賀歲佳品，當中包括紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕及紅糖班蘭椰汁年糕、紅糖秘製芋頭糕、紅糖馬蹄糕四款賀年糕點。糕點嚴選優質食材製作，呈現出食材原味。賀年年糕禮盒勾勒了精緻的桃花圖案，洋溢農曆新年的節慶喜悅嘉里酒店另有推出朱古力禮盒及泡茶禮盒，送禮自享均適宜！

香格里拉金駿眉年糕甄選禮盒：$438

紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕：$388

紅糖秘製芋頭糕：$388

紅糖班蘭椰汁年糕：$358

紅糖馬蹄糕：$358



年糕2026【11】君悅酒店——獨家口味限量版賀年年糕！

香港君悅酒店推出全新獨家口味的賀年糕點及禮盒。酒店特別呈獻一款由行政中餐總廚陳漢章師傅精心製作的限量版賀年三十年陳皮鮮鴨潤腸油鴨芋頭糕。此外，今年的蘿蔔糕亦用上龍天燒臘的優質臘肉與精瘦臘腸製作！年糕禮盒套裝則包含選用黑蔗糖製作的傳統椰汁年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕。

節慶禮盒方面，則有三款分別名為「君悅」、「喜悅」、「常悅」的新春賀年禮盒，內含法國名牌香檳紅酒、頂級優質海味、港灣壹號秘製X.O.醬、精選茗茶及多款賀年食品等 ，帶來矜貴美食體驗！

君悅酒店椰汁年糕：$194.6（原價$278）

君悅酒店三十年陳皮鮮鴨潤腸油鴨芋頭糕：$215.6（原價$308）

君悅酒店瑤柱臘味蘿蔔糕：$229.6（原價$328）

君悅酒店賀年年糕禮盒套裝：$390.6（原價$558）

常悅賀年禮盒：$1,349.8（原價$1,588）

喜悅賀年禮盒：$2,794.8（原價$3,288）

君悅賀年禮盒：$3,644.8（原價$4,288）



年糕2026【12】營致會館——Fortnum & Mason伯爵椰香年糕／招牌瑤柱臘味蘿蔔糕

米芝蓮二星粵菜食府營致會館聯乘300歷史的英國皇室御用品牌Fortnum & Mason，推出限定「伯爵椰香年糕」！年糕以最具代表性的經典伯爵茶為基調，再以攝氏95度高溫萃取茶底，將其融入椰汁之中。此外，營致會館亦隆重呈獻招牌「瑤柱臘味蘿蔔糕」，精選上等瑤柱、甘香臘腸、臘肉及蝦米，口感層次豐富，鮮味濃郁！

伯爵椰香年糕：$238

瑤柱臘味蘿蔔糕：$298

營致會館 x Fortnum & Mason 尊貴農曆賀年禮盒：$498



年糕2026【13】IKEA——瑞典肉丸櫻花蝦蘿蔔糕／素肉丸松露芋頭糕

IKEA今年再度發揮創意，精心推出三款別具風味的賀年糕點，將傳統賀年食品融入北歐風味！當中包括融入IKEA超人氣肉丸的兩款糕點—升級版「瑞典肉丸櫻花蝦蘿蔔糕」及「植物素肉丸松露芋頭糕」，還有新登場、別具特色的「紫薯香芋椰汁年糕」！

IKEA——瑞典肉丸櫻花蝦蘿蔔糕／素肉丸松露芋頭糕（官方圖片）

瑞典肉丸櫻花蝦蘿蔔糕：$59.9

植物素肉丸松露芋頭糕：$53.9

紫薯香芋椰汁年糕：$49.9



年糕2026【14】大家樂——步步「糕」陞賀年糕點／送$20現金券！

大家樂推出多款應節糕點，包括黃金馬蹄糕、瑤柱芋頭糕、富貴棗皇糕、瑤柱臘味蘿蔔糕及椰汁蔗糖年糕。此外，購買賀年糕點個亦選擇不同套裝搭配任何2款或3款糕點，購買2個賀年糕點，即送$20大家樂現金券！

黃金馬蹄糕：$108（原價$118）

瑤柱芋頭糕：$128（原價$138）

富貴棗皇糕：$118（原價$128）

瑤柱臘味蘿蔔糕：$128（原價$138）

椰汁蔗糖年糕：$108（原價$118）



年糕2026【15-25】酒店/中菜廳年糕

小編為大家另外精選了11間酒店、高級中菜廳的年糕，集合了帝苑酒店、利苑、帝逸酒店及鼎爺等 11 間知名食府與品牌，最平$99就可以入手。

