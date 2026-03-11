宏福苑安置｜居民陸續接獲解說專隊來電　詢問售業權或樓換樓意向

大埔宏福苑五級大火發生至今將近四個月，政府正處理居民安置事宜，由房屋局統籌跨部門約100人的「解說專隊」，近日陸續透過電話及通訊軟件聯絡宏福苑業主。據了解，專隊分別於3月9日至3月21日期間在啟德啟福居，以及3月11至3月14日在洪水橋樂翹樓設服務站，講解長遠居住方案及安排細節。有多名業主表示已收到專隊來電或短訊，但有人指解說工作不多，主要查問出售業權或「樓換樓」的意向。



解說專隊在洪水橋樂翹樓設服務站。（宏福苑居民提供）

專隊問意向少解說 惹來居民微言

綜合宏志閣、宏仁閣及宏道閣等多名居民的資料，近日已陸續收到解說隊來電，亦有人員前往過渡性房屋接觸災民。據悉，專隊開出的收購價與政府早前公佈的水平一致，即未補地價每平方呎8,000元，已補地價則為10,500元，若居民有意出售，專隊會再相約面談。

有居民指上星期接獲來電，但人員「無解說過啲咩嘢」，劈頭便查問其意向，令部分居民不滿。宏仁閣業主李先生指，昨日（10日）收到專隊來電詢問意向，他回覆指未必一定出售後，人員再透過Whatsapp傳送大埔宏福苑支援服務、大埔火災緊急免費法律諮詢熱線、「特設銷售計劃」的資料、截止日期及選樓詳情等資訊。

宏道閣居民何先生近日亦收到專隊的WhatsApp訊息，他指對方暫時僅詢問其意向，即是否願意賣出業權或樓換樓，除此之外便沒有任何聯絡和對話。

專隊於3月9日至3月21日期間，在啟德啟福居及洪水橋樂翹樓設服務站，講解長遠居住方案及安排細節。（馬耀文攝）

宏志閣居民指未必想搬回原址 考慮出售業權

另一名宏志閣居民梁先生則指，尚未收到解說專隊人員來電接觸，但他從三個宏福苑居民群組了解，已有不少宏福苑居民包括宏志閣，收到解說員來電，他引述不同居民的迴響指，各個解說員的說法不大一致，但主要目的似乎是遊說居民考慮出售業權。梁表示，將會向解說專隊表明其個人意願，「都未必想搬回去（宏志閣），除非一定要返去」，會考慮出售業權或「樓換樓」。

為協助宏福苑業主掌握方案各個選項的具體細節，房屋局統籌的跨部門「解說專隊」已於本月初陸續接觸宏福苑業主。房屋局局長何永賢較早前曾強調，「解說專隊」重在解說，不是推銷，是要讓居民有充足資訊，包括各個方案的落成日期、戶型細節、具體操作，不論是取得收購款項自行安排，或參加「特設銷售計劃」購買或「樓換樓」房委會或房協的資助出售單位，希望居民可以作深思熟慮、找到最適合自己安居的決定。