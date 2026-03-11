國泰航空：向員工發放相等於逾11星期薪金的酌情花紅及利潤分享

國泰航空今日（11日）公布2025年全年業績，2025年收益按年增12%至1167.7億元，盈利按年增10%至108.3億元。國泰公布，在與團隊分享成果方面，除了今年向員工加薪外，亦以酌情花紅及利潤分享的形式，向員工發放總數逾11星期的合資格工資。



國泰行政總裁林紹波。（資料圖片/林芷瑩攝）

國泰集團表示，去年業績受惠於可載量增加、客運量穩定及貨運需求強勁，但香港快運虧損等，抵銷部分盈利增長。截至去年底，員工人數逾3.3萬，除今年會加薪外，集團宣布以酌情獎金及去年溢利分享形式，向員工發放合共約11星期的合資格工資。

今年是國泰航空80周年，根據資料，國泰航空2024年度在員工利潤分享計劃（ Profit Share Scheme (PSS)）下，發放相當於6.2星期薪酬更高的利潤分享酬金。國泰行政總裁林紹波上月在給員工的信中已透露，2025年度業績，預期將較2024年度的財報理想，而公司將繼續透過員工利潤分享計劃與員工分享成果，由於集團的客戶淨推薦值(cNPS)在2025年升至+34.8的新高，而客戶淨推薦值是利潤分享計劃的重要組成部份，為利潤分享酬金提供7%的倍數貢獻。

國泰航空今年踏入80周年。（資料圖片/倪清江攝）