巴裔外賣員認買假駕照換港車牌　遭判囚4個月

27歲外賣員涉購入虛假的巴基斯坦駕駛執照，並向運輸署虛報資格，以豁免參加本地駕駛考試，從而獲發香港駕駛執照，被控1項串謀詐騙罪。他今（11日）在東區裁判法院認罪，主任裁判官張志偉指，被告付款以獲得涉案駕照，無法得知他是否有駕駛資格及能力。而且被告在得到虛假執照後購入摩托車，令其他道路使用者承受高風險，終判處入獄4個月。



巴基斯坦出生的被告簡智仁（Khan Usman，27歲，外賣員）承認一項串謀詐騙罪。控罪指他於2022年5月至2023年8月期間各自與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

裁判官指 被告付錢購買駕駛執照，無法得知他是否有駕駛的資格及能力

張官提及，被告在獲得虛假駕照後購買摩托車，對其他道路使用構成高風險。張官認為，本案案情嚴重，被告付錢購買駕駛執照，無法得知他是否有駕駛的資格及能力。

案情指，在2022年8月5日，被告利用巴基斯坦的駕駛執照，向運輸署提出「免試」獲發香港駕照的申請，運輸署職員批准被告的申請。在2023年6月7日，被告被廉署拘捕。他在警誡下承認自己沒有巴基斯坦駕駛執照，因為他自2005年起獲得中國國籍，並已放棄巴基斯坦國籍，而巴基斯坦駕駛執照只發予該國公民，故他並無取得的資格。

案情另指，被告在2022年8月接觸一名名為「Khan」等的人士，並向其支付1.2萬元，以獲發涉案的虛假巴基斯坦駕駛執照，並用於上述申請。

案件編號：ESCC3002/2025