無車牌南亞男認圖免試換香港車牌　求情稱有打算「補底」 囚3月

南亞男子涉向運輸署訛稱在外地車牌，欲申請豁免參加本地駕駛考試，求獲發香港駕駛執照。他今(6日)在東區法院承認1項串謀詐騙罪。辯方求情時透露，被告雖從未駕駛，但他有意參加「補底」課程，他因涉案而要改任踩單車為主的外賣員，這工作亦令他吃不消，希望能獲輕判。主任裁判官張志偉認為，被告以本不應獲取的資格駕駛，把其他道路使用者至於風險之中，屬案情嚴重，判囚3個月。



被告米高（28歲，SINGH DAWINDER DIP，店舖助理）承認於2022年10月21日至2023年7月20日於香港，與名為「Yavar」的人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱被告符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

被告米高在東法院認罪囚3個月。

曾考牌但不合格

辯方求情指，被告沒有案底，在香港出生，中六學歷，從事行李搬運，惟現已失業，於是轉職成為「步兵」外賣員，踩單車送外賣，惟身體欠佳故吃不消。被告亦曾試過考駕照但失敗，才愚蠢地聽從朋友建議。

對駕駛無信心打算參加補底課程

辯方強調，被告取得牌照後未試過駕駛，他亦沒有這信心，並有打算過參與「補底」課程。他在被捕後坦白認罪，願意協助控方，犯案只是因為誤交損友，望法庭輕判。

被告獲取他不應獲取的資格

張官判刑時指，被告與他與他人串謀以獲得駕照，令他獲得在港駕駛的資格。雖然被告有意「補底」，仍他獲得本不應獲取的資格，令其他道路使用者面對風險，案情嚴重，不適合緩刑及社會服務令，惟被告沒有導致任何的交通事故，遂以入獄4個半月作量刑起點，經認罪扣減後判處監禁3個月。

案件編號：ESCC3004/2025