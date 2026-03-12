五月天演唱會取消頭場｜入坑一年歌迷對「特別場」不收貨：唔睇喇

台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，改為增設3月29日成軍紀念日場次，引起不滿。主辦方周三晚（11日）表示，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。



有自稱「入坑」（迷上某人、事、物）約一年的香港五月天歌迷梁先生，今早（12日）在商台節目表示對「綵排特別場」安排不收貨：「（啟德體育園）要早30分鐘入去，（連來回車程）花2、3個鐘頭睇你40分鐘？」



梁先生稱，最希望是能換取被「秒殺」的3月29日一場門票，否則今年無法觀看五月天演出，表示嬲了五月天一陣子的他說：「上年入坑、一年未到已失望......但都唔會去睇(綵排特別場)喇！」



台灣知名樂隊五月天取消香港站演唱會3月24日首場場次，引起大批唱迷不滿。（官方圖片）

梁先生在商台節目指，歌迷一早已預計主辦方會在3月29日加開五月天「成團日」場次，但對取消頭場卻未能安排「票換票」3月29日場次感失落：「（29日）成團日預咗會開，想睇多場先買埋24、25號場次，有失落，最大失望係無得交換場次，即係今年無得睇。」

歌迷梁先生：花2、3個鐘頭（進出場地連車程）睇你40分鐘？

對於主辦方提出讓受影響觀眾觀看40分鐘綵排作為補償，梁先生稱絕對不收貨，他解釋，來回場館交通、進場、散場時間可能長達兩、三個小時：「（啟德體育園）要早30分鐘入去，（連來回車程）花2、3個鐘頭睇你40分鐘？......如果嗰40分鐘係全程唱歌都還好，如果再加啲情感的說話，我接受唔到。」

表示「嬲了」五月天一陣子但現已原諒的梁說：「上年入坑、一年未到已失望......但都唔會去睇(綵排特別場)喇！」

原購買3月24日門票觀眾可到啟德主場館參與綵排

主辦方周二晚上在社交平台發文，對於取消演出所帶來的不便深感抱歉。經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。

​主辦方指，此次綵排為免費活動，持當日門票人士，不論有否參加，均可獲得門票全數退款；具體參與方式，座位安排及退票方案將於今日公布。

主辦方今晚（11日）表示，經多方溝通與努力，同時考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，邀請所有原購買3月24日場次門票的觀眾，到啟德主場館參與40分鐘的「綵排特別場」。（主辦方Instagram）

消委會收到163宗投訴

消委會今早表示截止早上8時，共收到163宗相關投訴，71宗來自本地消費者，其餘92宗大部份是內地消費者，涉及總金額44.7萬元，金額最高的本地個案涉款7900元，非本地個案涉及8000元。