內地漢航班上偷鑽戒及手鐲　官指是專業「機艙老鼠」　判囚16個月

48歲內地漢於去年7月，在杜拜飛往香港的航班上，因一時貪心而盜取女乘客的鑽石戒指及Christian Dior手鐲，總值逾4.2萬。他早前承認一項在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，案件今（12日）在區域法院判刑。法官林偉權指，被告月入僅3000元，卻在短期內有逾60次出入境紀錄，唯一的合理推斷是他是專業的「機艙老鼠」。林官稱，被告的行為對乘客造成滋擾，且本案是有預謀犯案，涉案財物亦無法起回，為加刑因素，終判囚16個月。



被告彭毅（48歲，報稱無業）被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，彭於2025年7月17日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由杜拜飛來香港的阿聯酋航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

法官指被告有預謀犯案 涉案財物無法起回 是加刑因素

控方庭上透露，被告在2023至2025年間，有多次出入日本、韓國及阿聯酋等地。辯方求情指，被告已知錯，亦有第一時間認罪，望法庭輕判。

林官判刑時指出，被告月入僅3000元，多次短途往返的唯一合理推斷，是他並非普通乘客，而是專業的「機艙老鼠」。被告盗取逾4萬元的財物，對機上乘客造成滋擾，妨礙長途機旅客休息，令他們擔憂。本案是有預謀犯案，涉案財物亦無法起回，為加刑因素，終判囚16個月。

男乘客目錄被告從置物櫃取下一個白色LV手袋並翻尋

案情指，被告於涉案時乘搭由杜拜出發、飛往香港的阿聯酋航空航班。在旅程途中，一位男乘客看到被告從艙頂置物櫃取下一個白色LV手袋並翻尋。男乘客因覺得被告可疑，遂用手機拍下其舉動。被告其後把手袋歸位，男乘客後來得悉手袋屬於機上另一名女乘客，於是把事件告知女乘客。

女乘客檢查手袋後，發現袋中一隻約2.4萬港元的鑽石戒指，及一隻約1.8萬元的Christian Dior手鐲被盜。機艙服務員遂報警處理。被告被捕後在警誡下稱，因一時貪心而從艙頂置物櫃取下涉案手袋，最終在手袋中拿走戒指及手鐲，惟因行為被察覺，故涉案戒指及手鐲已被棄掉。

案件編號：DCCC1439/2025