內地廚師航班上拾獲名錶和現金據為己有　認罪遭判囚10個月

42歲內地男子在去年4月，從多哈飛往香港的航班上，拾獲逾18萬港元的勞力士手錶及5百元現金，並一時貪心據為己有。惟其後因神色慌張被當場揭發。內地漢早前承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，案件今（12日）在區域法院判刑，暫委法官王證瑜指，被告從地上拾起有關財物放入口袋，惟本案沒有預謀，亦沒有導致損失及損害，案情不算太嚴重，遂決定判被告監禁10月。



被告鍾小偉（42歲，報稱廚師）被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，他於2025年4月30日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由卡塔爾多哈飛來香港的卡塔爾航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

法官指被告沒有預謀 亦沒有導致損失

暫委法官王證瑜判刑時指，被告在內地出生，要照顧七旬父母及患精神病的妻子。王官續指，被告從地上拾起有關財物放入口袋，惟本案沒有預謀，亦沒有導致損失及損害，案情不算太嚴重，遂判囚10月。

案情指，在2025年4月30日，事主林女士乘搭航班由多哈飛往香港，其隨身背包當時放在座椅下，內放有價值約18.3萬元的勞力士手錶及港幣500元現金。

事主察覺被告行為可疑 提出質問

航班起飛後，林隨即入睡，期間聽見艙頂置物櫃有聲響，並目睹被告打開多個置物櫃。航班即將降落時，林發現勞力士手錶及現金不翼而飛，遂通知機組人員。

當飛機降落後，被告隨即並帶同隨身行李急步走向登機橋。林察覺其可疑行為，於是質問被告是否偷了她的手錶。被告神色慌張及把涉案手錶放在林的座位上，林隨即要求報警。被告否認有盗取5百元的現金，但又把5百元放入林的口袋。

被告在錄取會面下稱，在地板上拾獲涉案勞力士手錶及現金。由於失主未明，故一時貪心，將物品拾起並拿走。

案件編號：DCCC 1044/2025