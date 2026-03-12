禁煙範圍擴大兩個月　衞生署發1291張定額罰款　16張涉新增禁煙區

香港吸煙與健康委員會今日（12日）舉辦「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮，衞生署署長林文健出席活動時指，由政府今年元旦起擴大禁煙範圍，至2月28日，署方共發出1291張定額罰款通知書，其中，16張在擴大法定禁煙區發出。



今屆「戒煙大贏家」共有超過1320吸煙人士參加，約28%參加者稱3個月內成功戒煙，同時有超過760位獲轉介至不同戒煙服務機構。冠軍得主黃崇稀17歲起吸煙，去年其有吸煙習慣的父親患癌離世，加上兒子即將出生，令他決心戒煙。初期他心癮強烈，遂透過運動等方式轉移注意，最終在太太鼓勵下成功戒煙。



政府今年元旦起擴大禁煙範圍，至2月28日，衞生署共發出1291張定額罰款通知書，其中16張在擴大法定禁煙區發出。（資料圖片）

戒煙比賽得主 孩子將出世、父親患癌 醒覺要改變

第16屆「戒煙大贏家」比賽共有超過1320名吸煙人士參加，三個月的自我報告成功戒煙率達27.9%，超過760位參加者經計劃轉介到不同戒煙服務機構。

第16屆「戒煙大贏家」冠軍得主黃崇稀17歲起吸煙，他每次回家都會立即洗澡，並將自己及太太的衣物分開清洗，但仍常常因二手煙與太太爭吵。去年，他有吸煙習慣的父親因癌出生，令他有所感觸。加上他的孩子即將出生，因擔心二手煙影響孩子健康，他決心戒煙。初期他出現疲倦、手震、冒汗等退癮症狀，首兩星期心癮尤其強烈，他遂以香口膠及做運動等方法轉移注意力，加上太太不時鼓勵他，最終令他成功戒煙。

林文健指，政府計劃明年第二季推行「全煙害警示包裝」及完稅煙標籤制度，相信可從源頭防止青少年吸煙。(資料圖片)

衞生署禁煙巡查7000次

衛生署長林文健致辭時表示，由今年元旦《2025年控煙法例（修訂）條例》至2月28日，署方進行約7000次巡查，發出1291張定額罰款，其中16張在擴大法定禁煙區發出。他指，政府計劃明年第二季推行「全煙害警示包裝」及完稅煙標籤制度，相信可從源頭防止青少年吸煙。