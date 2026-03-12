控煙｜明年推全煙害警示包裝　組織憂難辨私煙　醫衞局：肉眼可辨

政府計劃明年第二季同步實施「全煙害警示」包裝以及完稅標籤制度。長遠煙草政策關注組早前訪問400多名煙民，結果顯示在模擬「全煙害警示」包裝下，大部分人未能正確分辨完稅煙與白牌煙。



​醫務衞生局今（12日）回應指，「全煙害警示」包裝旨在減低煙草產品的吸引力，而非用於分辨白牌煙；同時完稅標籤將具有物理及數碼防偽技術，以肉眼已可分辨其物理防偽特徵。當局稱，在兩項措施同步全面實施後，所有在港合法銷售的指明煙草必須貼有完稅標籤，「不存在有組織指將來需單憑統一包裝辨別產品是否已完稅的情況。」



關注組織調查：只有12%受訪者能正確分辨完稅煙與白牌煙

長遠煙草政策關注組月初訪問400多名煙民，在模擬「全煙害警示」包裝下，只有約12%受訪者能正確分辨完稅煙與白牌煙。組織稱，「完稅煙標籤」制度目前只限執法人員及零售前線掃描讀取，建議應開放予公眾使用，方便煙民分辨私煙。

​醫衞局：「全煙害警示」包裝旨在減低煙草產品的吸引力

​醫衞局回應指，「全煙害警示」包裝旨在減低煙草產品的吸引力，完稅標籤制度則可加強打擊白牌煙。在兩項措施同步全面實施後，所有在港合法銷售的指明煙草必須貼有完稅標籤。當局稱，就有關組織提供不實資訊表示遺憾。

海關在9天行動中，共搗破了5個私煙儲存倉庫，包括4個位於葵涌和屯門的工業大廈單位，以及一個位於新田的鐵皮屋。合共檢獲了1,010萬支私煙，估計市值約為4,600萬元，應課稅值約為3,300萬元。（海關提供）

海關在9天行動中，共搗破了5個私煙儲存倉庫，包括4個位於葵涌和屯門的工業大廈單位，以及一個位於新田的鐵皮屋。合共檢獲了1,010萬支私煙，估計市值約為4,600萬元，應課稅值約為3,300萬元。（海關提供）

海關一連九日（3月3日至11日）展開代號「晴空」的執法行動，成巧搗破一個跨境私煙集團。行動中，共檢獲1,110萬支未完稅香煙，市值4,900萬，應課稅值為3,600萬，共拘捕30名涉案人士。（林振華攝）

完稅標籤將同時備有物理及數碼防偽技術

醫衞局稱，完稅標籤將同時備有物理及數碼防偽技術，物理防偽特徵參考常用於紙幣的技術，以肉眼已可分辨。當局稱，不論一般市民大眾或商販均可以快捷方便的方法分辨標籤的真偽。現時市場上有關物理防偽技術已相當成熟，可以有效防止偽造標籤的情況出現。至於數碼防偽特徵是為了輔助海關前線人員執法。如市民在檢視物理防偽特徵後，對完稅標籤的真偽仍有疑慮，可向海關作出舉報，以便海關作出調查。