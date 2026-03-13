燃油附加費｜大灣區航空3.18調升　日本東南亞等航線倍增至290元

【大灣區航空／燃油附加費／伊朗／以色列／美國】美國和以色列襲擊伊朗，導致國際油價飆升。大灣區航空今日（13日）公布上調燃油附加費，將於3月18日生效，其他航線包括日本、菲律賓、泰國、越南等（內地及馬爾代夫除外），若從香港出發往當地，一律由142港元加至290港元，來回需580港元，即升104%。下文將列出所有航線的費用調整。



大灣區航空3月18日起上調燃油附加費。（資料圖片）

大灣區航空燃油附加費最新調整一覽。（網頁截圖）

大灣區航空燃油附加費最新調整一覽。（網頁截圖）

大灣區航空今早公布，由於燃油價格上漲，3月18日起調整個別航段的燃油附加費，同時會按既定機制檢視燃油附加費的水平，如有任何調整，將於官網更新相關資料。部份路線調整如下︰

香港出發往返內地︰165港元不變



香港出發往返日本︰由142港元加至290港元，即來回合共580港元



香港出發往返印尼、馬來西亞、泰國及越南︰由142港元至加至290港元，即來回合共580港元



香港出發往返菲律賓︰由142港元加至290港元，即來回合共580港元



香港出發往返馬爾代夫︰由284港元加至541港元，即來回合共1,082港元

