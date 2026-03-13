燃油附加費｜大灣區航空3.18調升　泰、越加一倍　內地、日本不變

【大灣區航空／燃油附加費／伊朗／以色列／美國】美國和以色列襲擊伊朗，導致國際油價飆升。大灣區航空今日（13日）公布，部份航線上調燃油附加費，將於3月18日生效，其中香港往返印尼、馬來西亞、泰國及越南的升幅最高，由18美元上調至37美元，即加105.6%；至於港人常到的內地及日本則不變。下文將列出所有航線的費用調整。



大灣區航空3月18日起上調燃油附加費。（資料圖片）

大灣區航空燃油附加費最新調整一覽。（網頁截圖）

大灣區航空今早公布，由於燃油價格上漲，3月18日起調整個別航段的燃油附加費，同時會按既定機制檢視燃油附加費的水平，如有任何調整，將於官網更新相關資料。具體調整如下︰

香港往返內地︰165港元不變



香港往返日本︰6,500日圓不變



香港往返台灣︰18美元上調至22美元，升幅22.2%



香港往返印尼、馬來西亞、泰國及越南︰18美元上調至37美元，升幅105.6%



香港往返菲律賓︰386披索不變



香港往返馬爾代夫︰36美元上調至69美元，升幅91.7%

